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XPeng запустила виробництво гуманоїдів IRON — перший робот самостійно зійшов з конвеєра

Технології&Авто
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Перший робот уже самостійно зійшов із конвеєра
Перший робот уже самостійно зійшов із конвеєра
Китайська компанія XPeng повідомила про запуск автоматизованої виробничої лінії для людиноподібних роботів IRON.
За словами виробника, понад 80% ключових процесів на ній автоматизовано. Показово, що перший робот уже самостійно зійшов із конвеєра, що свідчить про перехід XPeng від розробки прототипів до реального виробництва.
IRON уперше привернув увагу минулого року під час презентації XPeng. Його плавна хода настільки вразила глядачів, що деякі припустили, ніби всередині робота перебуває людина. Щоб спростувати ці припущення, інженери прямо на сцені продемонстрували конструкцію його ноги.

XPeng готує масовий випуск роботів

Тепер виробництво IRON налагоджують на підприємстві в Гуанчжоу. XPeng використовує підходи до контролю якості, запозичені з автомобільного виробництва. Компанія планує розпочати масовий випуск роботів до кінця 2026 року, а перші екземпляри спочатку використовуватимуть у власних магазинах і кампусах.
Продажі в Китаї та інших країнах мають стартувати у 2027 році.
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IRON оснащений 76 ступенями свободи, причому по 21 припадає на кожну руку. За обчислення відповідають три власні ШІ-чипи XPeng Turing із сумарною продуктивністю до 2250 TOPS.
Компанія стверджує, що робот здатний запускати модель Physical AI безпосередньо на борту та виконувати завдання без дистанційного керування людиною.

XPeng планує виробляти до 1 млн роботів на рік

Робототехнічний підрозділ XPeng нещодавно залучив понад $900 млн за оцінки в $6,3 млрд. Компанія хоче вийти на виробництво понад 1000 роботів на місяць, а до 2030 року — до 1 млн на рік.
На цьому тлі XPeng, схоже, випереджає Tesla, яка також працює над людиноподібним роботом Optimus. Ілон Маск раніше заявляв, що у 2026 році Tesla планує виготовити близько 10 000 Optimus, однак компанія досі не вийшла на масове виробництво і не продемонструвала широкого практичного застосування своїх роботів.
Водночас запуск першого IRON із конвеєра ще не означає початку масового виробництва. XPeng поки також не поставила жодного робота платному клієнту, тому реальна ефективність технології у великих масштабах залишається під питанням.
За матеріалами:
mezha.media
ТехнологіїРоботи
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