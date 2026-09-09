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OpenAI розкрила, скільки її дослідники витрачають на ШІ-агентів для програмування

Технології&Авто
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Середній дослідник OpenAI використовує токенів на суму понад $600 на день
Середній дослідник OpenAI використовує токенів на суму понад $600 на день
Компанія OpenAI опублікувала дані про те, наскільки активно її власні дослідники використовують автономних ШІ-агентів для написання коду. За даними компанії, активні користувачі інструменту витрачають токенів на суму понад $7 000 щодня.
Про це повідомляє Business Insider.
Компанія зазначила, що за останній рік ШІ-агенти кардинально змінили внутрішні процеси розробки. Її співробітники стали швидше випускати код, проводити більше експериментів та делегувати алгоритмам завдання все вищого рівня складності.

Скільки витрачають на ШІ-агентів

Станом на середину серпня 2026 року середній дослідник OpenAI використовував токенів на суму понад $600 на день. Для порівняння, у липні цей показник становив $162. Топ-10% найактивніших розробників витрачають понад $7 000 на день.
Усі суми наведені за стандартними роздрібними тарифами OpenAI API, тобто показують ринкову вартість згенерованого обсягу даних.

ШІ допомагає вирішувати технічні проблеми

Окрім безпосередньої розробки, штучний інтелект усе частіше залучають до вирішення внутрішніх технічних проблем. У компанії повідомили, що завдяки використанню ШІ-агентів для пошуку та усунення помилок кількість щоденних звернень до внутрішньої служби технічної підтримки з січня скоротилася більше ніж удвічі.
За матеріалами:
dev.ua
OpenAIЧат ботШІ
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