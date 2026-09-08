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В Україні посилюють контроль за «сірими» смартфонами: при імпорті тепер декларуються IMEI-коди

Технології&Авто
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Імпорт смартфонів
Імпорт смартфонів
Із 4 вересня імпортери під час ввезення мобільних телефонів до України мають подавати відомості про IMEI кожного пристрою.
Новий механізм має допомогти боротися з нелегальним імпортом та зробити ринок електроніки прозорішим, кажуть у Державній митній службі.
Тепер дані про міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання вноситимуть до митної декларації за встановленим порядком. Розповідаємо, як працюватиме нова вимога.

Як декларуватимуть IMEI телефонів

У разі ввезення та декларування товарів за кодами 8517 13 00 00 і 8517 14 00 00 згідно з УКТ ЗЕД у графі 31 митної декларації зазначатиметься: «Див. „електронний перелік“».
Водночас відомості про міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI) кожного пристрою вноситимуть до графи 44 митної декларації під кодом «9113».
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Запровадження такого механізму має протидіяти нелегальному імпорту мобільного обладнання та підвищити прозорість ринку електроніки. Його необхідність підтримали бізнес-асоціації, представники громадськості та імпортери засобів зв’язку.
На етапі ввезення митниця забезпечуватиме законність переміщення товарів та наявність даних про їхні IMEI.
Інформація, сформована під час митного оформлення, надалі використовуватиметься для протидії нелегальному обігу мобільного обладнання. Відповідні державні органи в межах своїх повноважень контролюватимуть реалізацію товарів на внутрішньому ринку та реагуватимуть на випадки їхнього потрапляння в Україну поза легальними каналами.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Смартфони
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