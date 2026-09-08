Двигун на 1,2 літра може бути кращим за 2-літровий: чому так Сьогодні 04:43 — Технології&Авто

Двигун на 1,2 літра може бути кращим за 2-літровий: чому так

Сучасний автопром поступово відмовляється від великих двигунів на користь компактніших.

Якщо ще кілька десятиліть тому 2- або навіть 4-літрові мотори були звичним явищем, то сьогодні дедалі більше автомобілів оснащують двигунами об’ємом близько 1,2−1,5 літра. Видання Libertatea пояснює, чому зменшення робочого об’єму не обов’язково означає втрату потужності чи продуктивності.

Як пише видання, до кінця 1990-х — початку 2000-х років більшість автомобілів використовували атмосферні двигуни. Вони отримували повітря завдяки природному руху газів, однак його кількість була обмежена атмосферним тиском. Через це потужність такого мотора значною мірою залежала від об’єму циліндрів.

Ситуація змінилася з поширенням турбонаддуву. Турбіна використовує енергію вихлопних газів, щоб примусово подавати більше повітря до циліндрів. Завдяки цьому в них можна спалювати щільнішу суміш повітря і пального. У результаті компактний турбодвигун здатен перевершувати за характеристиками значно більший атмосферний агрегат.

Автори публікації наводять як приклад двигун X-Range C15 від Horse Powertrain, представлений на IAA München у 2025 році. Його робочий об’єм становить 1,5 літра, але залежно від конфігурації потужність істотно відрізняється: атмосферна версія розвиває до 70 кВт, тоді як турбований варіант — до 120 кВт.

Перевагою невеликих моторів є також ефективність. За даними, наведеними Libertatea, близько 30% енергії двигуна внутрішнього згоряння втрачається через тертя, причому приблизно половина цих втрат припадає на взаємодію поршнів зі стінками циліндрів. Зменшення розмірів двигуна скорочує площу контакту деталей, а отже, і механічні втрати.

«Таким чином, менший турбодвигун об’ємом 1,5 або 1,2 літра може перетворювати більше енергії на корисну, порівняно з більшим атмосферним двигуном», — йдеться у публікації.

На практиці це означає поєднання економічності та достатньої продуктивності. Під час звичайної їзди компактний двигун може споживати менше пального, а коли потрібна додаткова потужність, її забезпечує турбонаддув. За оцінкою авторів, невеликий турбомотор може бути на 20−40% економічнішим за атмосферний двигун такої самої потужності.

Водночас атмосферні двигуни ще не втратили всіх переваг. Як розповідає автор, вони можуть залишатися конкурентними там, де важлива миттєва подача максимальної потужності — зокрема під час буксирування або руху крутим схилом. Причина полягає в затримці реакції турбіни, відомій як «турбо-яма».

УНІАН За матеріалами:

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