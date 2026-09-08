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ТОП-10 ознак автомобіля після серйозного ДТП

Технології&Авто
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ТОП-10 ознак автомобіля після серйозного ДТП
ТОП-10 ознак автомобіля після серйозного ДТП
Купівля автомобіля з пробігом — це завжди перевірка не тільки ціни, а й історії машини. Одне з головних побоювань покупців на вторинному ринку — придбати автомобіль, який у минулому потрапляв у серйозну аварію та був відновлений без дотримання технологій, пише autopark.
Зовні такий автомобіль може виглядати ідеально: свіже фарбування, чистий салон, нові деталі. Але після серйозного ДТП можуть залишитися приховані проблеми, які впливають на безпеку, керованість та майбутні витрати власника.
Саме тому перед покупкою авто з пробігом важливо перевірити не тільки зовнішній вигляд автомобіля, а й кузов, технічний стан, системи безпеки та історію експлуатації.
В Autopark.ua покупці отримують автомобілі, які проходять перевірку перед продажем. Якщо у машини є певні особливості або нюанси, спеціалісти повідомляють про це до оформлення покупки. Головний принцип — покупець має розуміти, який автомобіль він купує, а не отримувати «кота в мішку».
Основні ознаки автомобіля після серйозної аварії:
  • нерівні зазори між кузовними деталями;
  • різниця у кольорі або якості фарбування;
  • сліди ремонту силових елементів кузова;
  • проблеми із подушками безпеки;
  • невідповідність історії автомобіля;
  • порушення геометрії кузова.
Але навіть уважний візуальний огляд не завжди дозволяє виявити всі проблеми. Для точної оцінки потрібна комплексна перевірка автомобіля.
ТОП-10 ознак автомобіля після серйозного ДТП
За матеріалами:
Finance.ua
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