ТОП-10 ознак автомобіля після серйозного ДТП Сьогодні 05:26 — Технології&Авто

ТОП-10 ознак автомобіля після серйозного ДТП

Купівля автомобіля з пробігом — це завжди перевірка не тільки ціни, а й історії машини. Одне з головних побоювань покупців на вторинному ринку — придбати автомобіль, який у минулому потрапляв у серйозну аварію та був відновлений без дотримання технологій, пише autopark.

Зовні такий автомобіль може виглядати ідеально: свіже фарбування, чистий салон, нові деталі. Але після серйозного ДТП можуть залишитися приховані проблеми, які впливають на безпеку, керованість та майбутні витрати власника.

Саме тому перед покупкою авто з пробігом важливо перевірити не тільки зовнішній вигляд автомобіля, а й кузов, технічний стан, системи безпеки та історію експлуатації.

В Autopark.ua покупці отримують автомобілі, які проходять перевірку перед продажем. Якщо у машини є певні особливості або нюанси, спеціалісти повідомляють про це до оформлення покупки. Головний принцип — покупець має розуміти, який автомобіль він купує, а не отримувати «кота в мішку».

Основні ознаки автомобіля після серйозної аварії:

нерівні зазори між кузовними деталями;

різниця у кольорі або якості фарбування;

сліди ремонту силових елементів кузова;

проблеми із подушками безпеки;

невідповідність історії автомобіля;

порушення геометрії кузова.

Але навіть уважний візуальний огляд не завжди дозволяє виявити всі проблеми. Для точної оцінки потрібна комплексна перевірка автомобіля.

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