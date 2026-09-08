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WhatsApp припинить роботу на старих версіях Android

Технології&Авто
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WhatsApp більше не працюватиме на Android 5.0 і 5.1
WhatsApp більше не працюватиме на Android 5.0 і 5.1
З 8 вересня 2026 року WhatsApp припинить підтримку пристроїв під управлінням Android 5.0 та 5.1 Lollipop — для його роботи буде потрібна щонайменше версія Android 6.0. Спочатку це оновлення планувалося ще на червень.
Про це пише Notebookcheck.

Які смартфони втратять підтримку

Якщо телефон працює на Android 5.0 або 5.1 і не підтримує оновлення до Android 6.0, програмно розв’язати проблему не вдасться. Для подальшого використання WhatsApp власникам старих смартфонів доведеться перейти на новіший пристрій.
За даними StatCounter, у серпні 2026 року на Android 5.0 і 5.1 припадало близько 0,6% світових переглядів сторінок з мобільних пристроїв. З огляду на загальну базу в 3,9 млрд користувачів Android, йдеться про близько 30 млн пристроїв, які втратять підтримку популярного додатка для спілкування.
Користувачі несумісних смартфонів уже кілька тижнів отримують попередження безпосередньо в додатку. Перед переходом на новий смартфон WhatsApp рекомендує створити резервну копію листування, щоб зберегти історію чатів і мультимедійні дані.
Власників iPhone аналогічне обмеження торкнеться пізніше. З 30 листопада 2026 року WhatsApp підвищить мінімальну версію iOS з 15.1 до iOS 15.5 — на ній все ще працюють такі пристрої, як iPhone 6s і SE першого покоління.
За матеріалами:
УНІАН
Смартфони
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