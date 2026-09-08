WhatsApp припинить роботу на старих версіях Android

З 8 вересня 2026 року WhatsApp припинить підтримку пристроїв під управлінням Android 5.0 та 5.1 Lollipop — для його роботи буде потрібна щонайменше версія Android 6.0. Спочатку це оновлення планувалося ще на червень.
Якщо телефон працює на Android 5.0 або 5.1 і не підтримує оновлення до Android 6.0, програмно розв’язати проблему не вдасться. Для подальшого використання WhatsApp власникам старих смартфонів доведеться перейти на новіший пристрій.
За даними StatCounter, у серпні 2026 року на Android 5.0 і 5.1 припадало близько 0,6% світових переглядів сторінок з мобільних пристроїв. З огляду на загальну базу в 3,9 млрд користувачів Android, йдеться про близько 30 млн пристроїв, які втратять підтримку популярного додатка для спілкування.
Користувачі несумісних смартфонів уже кілька тижнів отримують попередження безпосередньо в додатку. Перед переходом на новий смартфон WhatsApp рекомендує створити резервну копію листування, щоб зберегти історію чатів і мультимедійні дані.
Власників iPhone аналогічне обмеження торкнеться пізніше. З 30 листопада 2026 року WhatsApp підвищить мінімальну версію iOS з 15.1 до iOS 15.5 — на ній все ще працюють такі пристрої, як iPhone 6s і SE першого покоління.