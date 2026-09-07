У серпні в Україні купили 9 074 легкові електромобілі: ринок зріс на 7,8% (інфографіка) Сьогодні 19:15 — Технології&Авто

У серпні в Україні купили 9 074 легкові електромобілі: ринок зріс на 7,8% (інфографіка)

У серпні в Україні купили 9 074 легкові електромобілі — на 656 авто, або 7,8%, більше, ніж за зіставний період липня, але на 2 369 авто, або 20,7%, менше, ніж рік тому.

Це сумарний результат внутрішніх перепродажів, перших реєстрацій імпортованих авто з пробігом і перших реєстрацій нових автомобілів.

Найбільше до місячного приросту додав імпорт авто з пробігом: він збільшився на 434 електромобілі й забезпечив 66,2% чистого приросту ринку. Внутрішні перепродажі залишилися найбільшим сегментом із часткою 54,6%, тоді як нові електромобілі сформували 5,6% обсягу.

У серпні в Україні купили 9 074 легкові електромобілі — проти 8 418 за зіставний період липня та 11 443 рік тому.

У 13-місячній динаміці окремо вирізняється грудень 2025 року, коли в Україні купили 35 167 легкових електромобілів. Після різкого січневого спаду щомісячний обсяг повернувся до діапазону 8−10 тисяч автомобілів: у липні було 8 814, у серпні — 9 074.

Із загального приросту на 656 автомобілів 434 дали перші реєстрації імпортованих авто з пробігом. Перші реєстрації нових електромобілів додали 110 авто, а внутрішні перепродажі — 112. Отже, всі три сегменти зросли до липня, але їхня річна динаміка залишилася різною.

Внутрішні перепродажі — 4 957: +2,3% за місяць і +38,2% за рік.

Перші реєстрації імпортованих авто з пробігом — 3 613: +13,7% за місяць, але −38,9% за рік.

Перші реєстрації нових електромобілів — 504: +27,9% за місяць, але −74,1% за рік.

Внутрішні перепродажі сформували 54,6% серпневого обсягу, перші реєстрації імпортованих авто з пробігом — 39,8%, а перші реєстрації нових електромобілів — 5,6%. Це три взаємовиключні складові одного підсумку в 9 074 автомобілі.

У серпні електромобілі становили 9,3% усіх легковиків, куплених або вперше зареєстрованих у трьох відповідних сегментах, — проти 8,3% у липні та 10,8% рік тому. Найвищою частка BEV залишилася серед імпортованих авто з пробігом — 17,0%.

Внутрішні перепродажі: 4 957 електромобілів і 7,0% відповідного сегмента — проти 6,5% у липні та 4,7% рік тому.

Перші реєстрації імпортованих авто з пробігом: 3 613 і 17,0% — проти 14,4% та 25,5% відповідно.

Перші реєстрації нових авто: 504 і 10,5% — проти 7,6% та 28,0% відповідно.

Кожна частка має власний знаменник — усі легкові авто у відповідному сегменті, тому ці відсотки не можна складати. Усі 504 нові електромобілі, вперше зареєстровані у серпні, були ввезені в Україну; нових електромобілів, виготовлених або переобладнаних в Україні, не зафіксовано.

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