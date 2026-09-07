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Як заряджати пристрій, щоб продовжити термін служби акумулятора

Технології&Авто
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Заряджання смартфона
Заряджання смартфона
Акумулятор будь-якого сучасного пристрою з часом втрачає ємність. Але те, як саме ви заряджаєте смартфон, ноутбук чи навушники, може впливати на швидкість цього процесу. Одне з найпоширеніших правил — тримати заряд у межах від 20% до 80%. Водночас є фактор, який може нашкодити батареї значно сильніше.
Про це зазначають експерти порталу BGR.

Чому варто тримати заряд у межах 20−80%

Більшість сучасних смартфонів, ноутбуків, бездротових навушників та інших портативних пристроїв оснащені літій-іонними акумуляторами. Вони мають високу щільність енергії, але водночас чутливі до умов використання.
Так зване правило 80/20 передбачає, що акумулятор бажано підтримувати в діапазоні приблизно від 20% до 80%. Глибокий розряд нижче 20% створює додаткове навантаження на батарею, а постійне перебування на рівні 100% прискорює небажані хімічні процеси всередині акумулятора.
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Виробники вже враховують це у програмному забезпеченні пристроїв. Сучасні iPhone та Android можуть обмежувати заряд до 80%, а решту 20% заряджати безпосередньо перед звичним часом пробудження власника. Так акумулятор менше часу перебуває на максимальному рівні заряду.

Перегрів може бути небезпечнішим, ніж заряд до 100%

Водночас постійно стежити за кожним відсотком заряду не обов’язково. За даними BGR, значно більшої шкоди акумулятору може завдати перегрів.
Під час заряджання батарея природним чином нагрівається, але екстремальні температури здатні прискорити руйнування її внутрішніх компонентів. Наприклад, не варто залишати планшет у розпеченій машині або грати у ресурсомісткі ігри на смартфоні під час заряджання.
Регулярний перегрів може істотно скоротити термін служби акумулятора, а в крайніх випадках навіть призвести до його загоряння. Тому захист пристрою від високих температур важливіший, ніж постійна спроба відключати його від зарядки саме на 80%.
Щоб батарея довше залишалася у хорошому стані, перед заряджанням можна зняти товстий чохол, не залишати пристрій під прямим сонячним промінням і, за можливості, тримати його у прохолодному місці. Періодична зарядка до 100% сама по собі не знищить акумулятор.
За матеріалами:
УНІАН
Технології
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