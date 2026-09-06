Найкращі смартфони Xiaomi у 2026 році
Лідери рейтингу
- Найкращий ультрафлагман Xiaomi — Xiaomi 17 Ultra. На тлі конкурентів він вирізняється системою камер з акцентом на оптику. Головна фішка — 200-Мп телеоб’єктив Leica з механічним оптичним зумом 75−100 мм. Крім того, пристрій отримав 50-Мп основну камеру з 1-дюймовим сенсором і 6,9-дюймовий HyperRGB OLED-екран із частотою 1−120 Гц та яскравістю до 3500 ніт — найкраще рішення у своєму класі.
- Найкраща альтернатива флагману — Xiaomi 17T. Смартфон пропонує низку характеристик старших моделей, але коштує дешевше: 120-герцовий AMOLED-дисплей розміром 6,59 дюйма з роздільною здатністю 1,5K, потужний процесор Dimensity 8500 Ultra та акумулятор на 6500 мАг із підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт. Він ідеально підійде для мультизадачності та ігор.
- Найкращий смартфон Xiaomi середнього класу — Redmi Note 17 Pro. Експерти видання запевняють, що «Прошка» чудово підійде всім, хто хоче отримати чудовий екран, надійну камеру та велику автономність за доступну ціну. Також заявлено захист за стандартами IP66 та IP68 і шість років оновлень безпеки.
- Найкращий варіант до 300 доларів — Redmi 17 5G. Головною перевагою моделі став величезний кремній-вуглецевий акумулятор на 7500 мАг. За заявою Xiaomi, його вистачає на 30 годин відтворення відео. Redmi 17 базується на чіпі Snapdragon 4 Gen 5, потужності якого вистачає навіть для ресурсоємних ігор.
- Найкращий варіант до $150 — Redmi 15C. Це базова модель із 6,9-дюймовим HD+ LCD-дисплеєм і частотою оновлення 120 Гц. До того ж пристрій гідно тримає заряд завдяки акумулятору на 6000 мАг і оснащений 3,5-мм міні-джеком.
Не ведіться на бренд: механік назвав 5 вживаних авто, які краще не купувати
ПартнерськаНа обладнання, оренду, зарплати: на які цілі найчастіше ФОПи залучають кредитні кошти, — аналітика від Ідея Банку
Турецька компанія Togg розробила «народну» модель електромобіля
Українці стали рідше купувати нові авто: які марки обирають
Mitsubishi представила нове покоління легендарного Pajero (фото, відео)
Dyson представила зубну щітку нового покоління (фото, відео)