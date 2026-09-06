Турецька компанія Togg розробила «народну» модель електромобіля Сьогодні 22:19 — Технології&Авто

У Туреччині створили бюджетний електрокар

Турецький виробник електромобілів Togg розробив нову модель T6X, яка матиме значно доступнішу ціну у порівнянні з нинішніми ринковими пропозиціями.

Про це повідомив голова правління Togg Фуат Тосьяли, передає TRT Haber.

«Ми спеціально розробили T6X після T10X і T 10 °F , щоб вона була значно доступнішою у порівнянні з нинішніми цінами», — розповів він.

Компанія розраховує, що за рахунок нижчої ціни електромобіль матиме більший попит, зокрема серед молоді.

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За словами голови правління Togg, ціна нової турецької «тесли» становитиме близько 1,3 мільйона лір (близько 27 тисяч доларів США)

Togg також планує запровадити спеціальні кампанії, які мають підтримати купівельну спроможність потенційних клієнтів і зробити свої технології доступними для ширшого кола споживачів.

Збір заявок на T6X, за словами Тосьяли, планують розпочати у червні наступного року. І вже наприкінці того місяця очікується початок постачань автомобілів клієнтам.

Укрінформ За матеріалами:

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