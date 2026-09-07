Google запускає нові розмовні функції у Gmail, Keep і Docs Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Google запускає нові можливості в Gmail, Docs і Keep

Google запускає нові можливості в Gmail, Docs і Keep, завдяки яким користувачі зможуть проводити пошук у поштовій скриньці, упорядковувати думки в нотатках чи проводити мозковий штурм в режимі розмови.

Розмовний пошук у Gmail

Для Gmail компанія запустила розмовний пошук. Завдяки звичайній мові користувачі зможуть знаходити інформацію, просто запитуючи щось на кшталт «Який номер виходу на посадку мого рейсу?». Gmail Live просканує всі листи і надасть необхідну відповідь.

Розмовний режим у Google Docs

Розмовна функція у Google Docs дозволяє спілкуватися з новим документом в режимі реального часу за допомогою Docs Live.

Як заявляє Google, нова опція виступить партнером по думках і співавтором, допомагаючи швидше створити першу чернетку.

Користувачам буде достатньо просто говорити, а Docs Live займеться упорядкуванням думок, структуруванням документа, а також зможе підтягнути необхідну інформацію безпосередньо з Gmail, Drive, Chat чи з мережі.

Голосовий режим у Google Keep

У Keep з’явиться голосовий режим, який дасть змогу надиктовувати ідеї, а ШІ перетворюватиме їх на структуровані нотатки та списки. Користувачеві не потрібно буде нічого вводити вручну.

Нові функції стануть доступними цього тижня в Gmail та Keep для передплатників Google AI Plus, Pro та Ultra, а також у Docs для передплатників Pro та Ultra. Незабаром вони з’являться і для бізнес-клієнтів Google Workspace.

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