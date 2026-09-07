0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google запускає нові розмовні функції у Gmail, Keep і Docs

Технології&Авто
24
Google запускає нові можливості в Gmail, Docs і Keep
Google запускає нові можливості в Gmail, Docs і Keep
Google запускає нові можливості в Gmail, Docs і Keep, завдяки яким користувачі зможуть проводити пошук у поштовій скриньці, упорядковувати думки в нотатках чи проводити мозковий штурм в режимі розмови.

Розмовний пошук у Gmail

Для Gmail компанія запустила розмовний пошук. Завдяки звичайній мові користувачі зможуть знаходити інформацію, просто запитуючи щось на кшталт «Який номер виходу на посадку мого рейсу?». Gmail Live просканує всі листи і надасть необхідну відповідь.

Розмовний режим у Google Docs

Розмовна функція у Google Docs дозволяє спілкуватися з новим документом в режимі реального часу за допомогою Docs Live.
Як заявляє Google, нова опція виступить партнером по думках і співавтором, допомагаючи швидше створити першу чернетку.
Користувачам буде достатньо просто говорити, а Docs Live займеться упорядкуванням думок, структуруванням документа, а також зможе підтягнути необхідну інформацію безпосередньо з Gmail, Drive, Chat чи з мережі.

Голосовий режим у Google Keep

У Keep з’явиться голосовий режим, який дасть змогу надиктовувати ідеї, а ШІ перетворюватиме їх на структуровані нотатки та списки. Користувачеві не потрібно буде нічого вводити вручну.
Нові функції стануть доступними цього тижня в Gmail та Keep для передплатників Google AI Plus, Pro та Ultra, а також у Docs для передплатників Pro та Ultra. Незабаром вони з’являться і для бізнес-клієнтів Google Workspace.
За матеріалами:
mezha.media
GoogleШІТехнології
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems