Не Samsung і не iPhone: цей смартфон визнали найкращим у світі Сьогодні 04:40 — Технології&Авто

Xiaomi 17T Pro

Щороку експерти оцінюють десятки нових гаджетів, але лише деякі з них отримують звання найкращих у своїх категоріях. EISA вже оголосила переможців сезону 2026−2027 — цього разу головна нагорода серед смартфонів дісталася одній із моделей Xiaomi.

Асоціація експертів з обробки зображень та звуку (EISA) обирає найкращі пристрої після тривалого тестування. До неї входять спеціалізовані технологічні та споживчі видання з різних країн, а остаточний вибір члени асоціації роблять спільним голосуванням.

Що відомо про смартфон року

Абсолютним переможцем у категорії смартфонів став Xiaomi 17T Pro.

Експерти особливо відзначили:

систему камер;

якісний дисплей;

апаратну частину;

тривалий час автономної роботи.

Які ще смартфони відзначили

У категорії складних смартфонів найкращим назвали Honor Magic V6. Серед його головних переваг EISA виділила акумулятор, захист від води та пилу, дисплеї та продуктивність.

Oppo Find X9 Ultra отримав нагороду за можливості у мобільній фотографії. Експерти звернули особливу увагу на інноваційну систему камер, яка, на їхню думку, може стати альтернативою спеціалізованим камерам із потужним зумом.

Samsung Galaxy S26 Ultra визнали найкращим смартфоном зі штучним інтелектом. Експерти відзначили функції Now Brief, Now Nudge та Photo Assistant, яка дозволяє редагувати зображення за допомогою голосових і текстових команд.

Також EISA звернула увагу на функції конфіденційності та системи безпеки, що використовують машинне навчання.

Ще одну нагороду Samsung отримала за навушники Galaxy Buds4 Pro. Їх відзначили за вдосконалене активне шумозаглушення, яке адаптується до навколишнього середовища, та систему на основі штучного інтелекту, що аналізує умови довкола користувача й автоматично змінює налаштування.

Окремо експерти похвалили функцію, яка дозволяє миттєво пропускати звук сирен крізь систему шумозаглушення. Також навушники отримали високі оцінки за якість передачі голосу під час телефонних розмов.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.