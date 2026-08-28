Смартфони, які найкраще продавались в 2026 році (інфографіка) Сьогодні 19:33 — Фондовий ринок

Смартфони, які найкраще продавались в 2026 році (інфографіка)

iPhone 17 від Apple став найпопулярнішим смартфоном у світі у другому кварталі 2026 року, зайнявши 6% світових продажів смартфонів.

Про це йдеться в дослідженні Global Handset Model Sales Tracker.

Лідери

Apple та Samsung зайняли по п’ять місць у першій десятці, разом забезпечивши 26% світових продажів смартфонів, що на 2% більше, ніж у попередньому році.

Внесок першої десятки залишався високим, оскільки загальний ринок скоротився на 11%, а бренди змістили фокус на преміальні та ключові смартфони, що стимулюють обсяги продажів, у зв’язку з глобальною нестачею оперативної пам’яті.

Коментуючи результати Apple, старший аналітик Карн Чаухан сказав: «Продажі Apple зросли на 5% у річному обчисленні, незважаючи на ширший спад ринку. Продажі iPhone зросли в Індії, Японії та країнах Близького Сходу та Близького Сходу, а в Південній Кореї у другому кварталі 2026 року майже подвоїлися завдяки серії iPhone 17. Базова модель iPhone 17 залишалася найпопулярнішим смартфоном протягом кварталу, завдяки значним оновленням, які скоротили розрив з моделями Pro. Тим часом високий попит на преміальні моделі стимулював продажі iPhone 17 Pro та Pro Max, чому сприяли програми обміну, акції та доступні варіанти фінансування, що покращили доступність. Зростання цін на смартфони також підштовхнуло споживачів до сегментів вищого класу, що ще більше зміцнило конкурентні позиції Apple».

iPhone 17e допоміг Apple зберегти сильну присутність у списку завдяки додаванню Magsafe та більшого обсягу вбудованої пам’яті за тією ж ціною, що й рік тому. Як і його попередник, iPhone 17e залишається популярним у США та Японії завдяки акціям операторів.

Коментуючи серію Galaxy S26, старший аналітик Харшіт Растогі сказав: «Samsung Galaxy S26 Ultra став бестселером серед смартфонів Android, що стало першим випадком, коли ультра-преміальний пристрій Android очолив продажі Android у червневому кварталі. Тим часом, пізніший запуск серії Galaxy S26 порівняно із серією Galaxy S25 переніс більшу частину продажів у другий квартал, Galaxy S26 Ultra перевершив свого попередника та склав понад половину продажів серії. Перший у галузі дисплей конфіденційності разом із розширеними можливостями штучного інтелекту відрізняють цей смартфон від аналогічних моделей. Samsung ще більше зосередилася на флагманських смартфонах, активізуючи рекламні акції та стратегічно розподіляючи ресурси для пом’якшення падіння доходів на тлі зростання витрат».

Смартфони Samsung початкового та середнього сегментів серії Galaxy A залишаються популярними завдяки своїй доступності та вигідній пропозиції.

Примітно, що всі пристрої серії Galaxy A, що входять до топ-10, пропонують програмну підтримку протягом шести років або більше, що відповідає подовженим циклам заміни.

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