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АМКУ дозволив МХП Косюка купити активи виробника курятини

Фондовий ринок
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АМКУ дозволив МХП Косюка купити активи виробника курятини
АМКУ дозволив МХП Косюка купити активи виробника курятини
Антимонопольний комітет дозволив компанії у сфері харчових та агротехнологій МХП купити активи виробника м’яса птиці ТОВ «Агроль Плюс» у Львівській області.
Про це йдеться у відповідному рішенні АМКУ, передають Українські Новини.
«Надано дозвіл на концентрацію у вигляді набуття ПрАТ «МХП» контролю над ТОВ «Агроль Плюс», — йдеться в повідомленні АМКУ.
За даними YouControl, компанія «Агроль» належить Юлії Шопській.
Підприємство працює з 2000 року та має 2 птахофабрики на Львівщині потужністю понад 3,5 млн голів у рік.
Як повідомляли Українські Новини, раніше МХП відкрила у Хорватії завод з виробництва кормів для домашніх тварин.
МХП — вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м’ясо під назвою «Наша ряба». Засновник компанії — Юрій Косюк.
За матеріалами:
Українські Новини
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