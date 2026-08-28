АМКУ дозволив МХП Косюка купити активи виробника курятини Сьогодні 14:28 — Фондовий ринок

АМКУ дозволив МХП Косюка купити активи виробника курятини

Антимонопольний комітет дозволив компанії у сфері харчових та агротехнологій МХП купити активи виробника м’яса птиці ТОВ «Агроль Плюс» у Львівській області.

Про це йдеться у відповідному рішенні АМКУ , передають Українські Новини.

«Надано дозвіл на концентрацію у вигляді набуття ПрАТ «МХП» контролю над ТОВ «Агроль Плюс», — йдеться в повідомленні АМКУ.

За даними YouControl, компанія «Агроль» належить Юлії Шопській.

Підприємство працює з 2000 року та має 2 птахофабрики на Львівщині потужністю понад 3,5 млн голів у рік.

Як повідомляли Українські Новини, раніше МХП відкрила у Хорватії завод з виробництва кормів для домашніх тварин.

МХП — вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м’ясо під назвою «Наша ряба». Засновник компанії — Юрій Косюк.

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