АМКУ дозволив МХП Косюка купити активи виробника курятини Сьогодні 14:28 — Фондовий ринок АМКУ дозволив МХП Косюка купити активи виробника курятини Антимонопольний комітет дозволив компанії у сфері харчових та агротехнологій МХП купити активи виробника м’яса птиці ТОВ «Агроль Плюс» у Львівській області. Про це йдеться у відповідному рішенні АМКУ, передають Українські Новини. «Надано дозвіл на концентрацію у вигляді набуття ПрАТ «МХП» контролю над ТОВ «Агроль Плюс», — йдеться в повідомленні АМКУ. За даними YouControl, компанія «Агроль» належить Юлії Шопській. Підприємство працює з 2000 року та має 2 птахофабрики на Львівщині потужністю понад 3,5 млн голів у рік. Як повідомляли Українські Новини, раніше МХП відкрила у Хорватії завод з виробництва кормів для домашніх тварин. МХП — вертикально інтегрований комплекс підприємств із виробництва курятини, інкубаційних яєць, кормів, займається рослинництвом, обробляючи 360 тис. га земель, випускає куряче м’ясо під назвою «Наша ряба». Засновник компанії — Юрій Косюк. Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це. Finance.ua / Всі новини / Фондовий ринок / АМКУ дозволив МХП Косюка купити активи виробника курятини