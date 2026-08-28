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Склади мережі «Будинок Іграшок» та логістичні центри «Фори» і «Comfy» знищено через атаку рф

Фондовий ринок
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Внаслідок масованого обстрілу Києва та Київської області армією рф знищено або пошкоджено розподільчий центр мережі «Будинок Іграшок» та логістичні центри «Фори» і «Comfy».
Про це торгові мережі повідомили на своїх сторінках у соціальних мережах.
«Сьогоднішній ранок почався з поганої новини. Внаслідок російської атаки було знищено розподільчий центр — місце, де зберігалася значна частина наших іграшок, і звідки щодня товар відправлявся в магазини по всій Україні. Наша команда не ушкоджена», — повідомила пресслужба БІ у Фейсбуці.
У компанії також зауважили, що частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалось.
У ніч на 27 серпня рф атакувала Україну балістичними та протикорабельними ракетами, а також 258 безпілотниками. Під ударом опинилися Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя.
«Ми зв’яжемося з усіма, хто зараз чекає на своє замовлення. За оплачені замовлення, які нам доведеться скасувати, клієнтам будуть повернені кошти. Наші офлайн-магазини продовжують працювати, а сайт — приймати нові замовлення», — додали у компанії.
Також рф вчергове атакувала логістичний центр мережі супермаркетів «Фора».
У «Форі» зазначили, що внаслідок ранкової атаки постраждав склад, який мережа почала використовувати лише кілька днів тому — 23 серпня. Людей на об’єкті не було, тому без постраждалих.
У Comfy розповіли про прицільний дроновий удар по розподільчому центру на Київщині. Постраждалих серед працівників також немає.
За матеріалами:
Слово і Діло
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