Банки США переходять до токенізованих депозитів і власних блокчейн-мереж Сьогодні 16:15 — Фондовий ринок

Банки США переходять до токенізованих депозитів і власних блокчейн-мереж

Як повідомляє Fixygen, протистояння традиційних банків і криптовалют поступово змінює характер: найбільші фінансові інститути вже не намагаються довести, що блокчейн їм не потрібен, а починають переносити банківські депозити та платежі на ту саму технологічну інфраструктуру, на якій працюють стейблкоіни.

Однією з найбільш показових подій серпня стало створення в США BankChain Alliance, що об’єднало банківські асоціації 39 штатів. Проєкт передбачає створення до 2027 року банківської блокчейн-мережі, яка зможе підтримувати токенізовані депозити, стейблкоіни, автоматизовані розрахунки та програмовані платежі.

Фактично невеликі та регіональні банки США намагаються отримати власну альтернативу криптовалютній платіжній інфраструктурі, не віддаючи цей ринок Circle, Coinbase та технологічним компаніям. Великі банки рухаються в тому ж напрямку.

4 серпня Wells Fargo оголосив про запуск токенізованих депозитів для корпоративних клієнтів. Такі кошти є банківськими грошима, записаними в блокчейні, і дозволяють здійснювати розрахунки цілодобово, включаючи вихідні. Перший етап передбачає операції між доларом і британським фунтом, а в 2027 році банк має намір розширити географію та перелік валют.

Принципова різниця між токенізованим депозитом та USDC або USDT полягає в тому, хто є емітентом.

У випадку класичного стейблкоіна клієнт володіє цифровим зобов’язанням спеціалізованого емітента. У випадку tokenized deposit він, як і раніше, має банківський депозит, тільки інфраструктура його переміщення стає блокчейн-орієнтованою.

Тому банки фактично кажуть криптоіндустрії: технологію ми приймаємо, але гроші хочемо залишити всередині банківської системи. Ще далі просунулися платіжні системи.

Visa повідомляла, що її річний обсяг розрахунків у стейблкоінах досяг приблизно $7 млрд, а в регіоні Центральної та Східної Європи, Близького Сходу й Африки обсяг таких розрахунків за рік збільшився майже в 60 разів. Компанія вже розвиває понад 160 карткових програм, пов’язаних зі стейблкоінами. У липні Visa представила окрему платформу Visa Stablecoin Platform, через яку банки, фінтех-компанії та платіжні провайдери зможуть працювати зі стейблкоінами в єдиній інфраструктурі. У серпні компанія також розширила Visa Direct можливістю здійснювати виплати та попереднє фінансування з використанням стейблкоінів.

Водночас стрімко розвивається використання стейблкоїнів безпосередньо споживачами. За оцінкою платіжної компанії RedotPay, яку наводить Reuters, витрати за допомогою карток, прив’язаних до стейблкоїнів, можуть зрости приблизно до $50 млрд на рік до 2028 року. Уже в липні 2026 року місячний обсяг таких карткових платежів уперше перевищив $1 млрд.

Найважливіший чинник змін на ринку — регулювання у США.

17 серпня Міністерство фінансів США опублікувало новий проєкт правил реалізації GENIUS Act. Починаючи з 18 січня 2027 року випуск платіжних стейблкоінів у США, як правило, буде дозволено лише ліцензованим емітентам. З липня 2028 року американські постачальники послуг також отримають обмеження щодо пропозиції користувачам стейблкоінів, випущених без відповідної ліцензії.

open4business За матеріалами:

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