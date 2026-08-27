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Hyundai випустить понад 100 нових автомобілів до 2030 року

Фондовий ринок
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Про масштабні плани Hyundai оголосили під час Дня інвесторів генерального директора 2026 року.
За словами очільників компанії, протягом найближчих восьми місяців відбудеться сім нових запусків, а загалом до 2030 року виробник представить понад 100 нових або оновлених продуктів. План охоплює одразу кілька регіонів:
  • 58 запусків у Північній Америці;
  • 49 у Південній Кореї;
  • 41 у Європі;
  • 26 в Індії;
  • 22 у Китаї.
До переліку вже анонсованих моделей належать нові покоління або оновлення Elantra, Tucson та електричного IONIQ 3. Компанія також готує нові кросовери.
Однією з найближчих важливих новинок стане Santa Fe EREV. Модель планують представити у першій половині 2027 року. Очікується, що загальний запас ходу автомобіля перевищить 966 кілометрів. Виробництво організують на підприємстві Hyundai Motor Manufacturing Alabama у США.
Концепція EREV передбачає, що автомобіль значну частину часу рухається завдяки електричній силовій установці, тоді як двигун внутрішнього згоряння використовується для вироблення електроенергії. Таким чином Hyundai розраховує поєднати характерну для електромобілів плавність руху з меншими побоюваннями щодо запасу ходу та доступності зарядної інфраструктури.

Європа отримає п’ять нових електрифікованих моделей

Окремо Hyundai підтвердила розширення електричної лінійки в Європі. До 2030 року європейський модельний ряд поповнять п’ять абсолютно нових електрифікованих продуктів, серед яких будуть кросовери та легкі комерційні автомобілі.
Зокрема, компанія готує два електричні автомобілі B-сегмента, великий електричний кросовер D-сегмента та два електричні фургони. Hyundai розраховує суттєво збільшити продажі електромобілів у Європі — зі 116 000 автомобілів у 2025 році до понад 420 000 одиниць на рік у 2030-му.
За матеріалами:
Телеканал 24
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