Xiaomi представила акумулятор із довічною гарантією Сьогодні 23:28 — Технології&Авто

Skynomad N90 Max

Компанія Xiaomi анонсувала новий акумулятор Dragonscale (Longjia) для своїх моделей позашляховиків Skynomad.

Акумулятор розробили у партнерстві з CALB та Sunwoda. За словами віце-генерального директора автомобільного підрозділу Xiaomi Лі Сяошуаня, завдяки контролю сировини, оптимізованим технологіям виробництва та конструкції акумулятор значно перевищує вимоги китайських національних стандартів щодо терміну служби.

Компанія заявила про довічну гарантію безпеки, яка поширюється на випадки самозаймання та займання акумулятора після зіткнення.

Якщо акумулятор самозайметься через дефект якості, Xiaomi обіцяє надати власнику безкоштовний автомобіль аналогічної комплектації та рівня оздоблення.

У разі пожежі акумулятора через зіткнення або пошкодження днища компанія також бере на себе фінансові зобов’язання. Xiaomi обіцяє покрити різницю між страховою виплатою та ринковою вартістю автомобіля до страхового випадку.

Втім, гарантія має певні умови. Вона поширюється лише на некомерційні автомобілі, які належать першому власнику. Тобто під неї не підпадають автомобілі сервісів спільних поїздок, прокатні та вживані транспортні засоби.

Крім того, власники повинні користуватися підключеними автомобільними сервісами Xiaomi та обслуговувати авто в офіційних сервісних центрах компанії.

Як Xiaomi захищає акумулятор від займання

Dragonscale отримав високовольтні ізолятори з часом перемикання в мілісекундах, а також резервні ізоляційні матеріали.

Ще одна технологія — система управління акумулятором Cloud BMS. За заявами виробників, вона постійно контролює стан акумуляторних елементів за допомогою «хмарних інспекторів» на основі штучного інтелекту.

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У Xiaomi стверджують, що завдяки цим технологіям акумулятор може реагувати на інциденти та збої за мілісекунди.

Під час випробувань за температури 55 °C та повного заряду акумулятора компанія заявила, що займання окремих комірок не поширювалося на весь акумуляторний блок.

Які автомобілі отримають Dragonscale

Xiaomi Auto повідомила, що акумулятор Dragonscale дебютує разом із лінійкою позашляховиків Skynomad EREV. Очікується, що на старті ним оснастять моделі N90 та N70.

Поки невідомо, чи встановлюватимуть новий акумулятор у седан SU7 або позашляховик YU7. Наразі ці моделі використовують акумулятори CATL та BYD FinDreams.

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