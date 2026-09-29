НКРЕКП запустила дашборд із цінами та тарифами на електроенергію

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запустила інтерактивний дашборд із даними про ціни та тарифи на електроенергію з ІІІ кварталу 2019 року по І квартал 2026 року.

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Які дані містить дашборд

Новий інструмент об’єднує ключову інформацію про формування та зміну цін і тарифів для різних категорій споживачів.

За допомогою дашборду можна простежити, як змінювалися ціни та тарифи в часі, порівняти показники між регіонами й окремими надавачами послуг, а також проаналізувати складові кінцевої ціни на електричну енергію.

Зокрема, дашборд містить інформацію про:

динаміку цін і тарифів для побутових споживачів;

динаміку цін і тарифів для непобутових споживачів;

ціни та тарифи в розрізі надавачів послуг;

регіональні відмінності цін і тарифів;

зміни окремих складових кінцевої ціни та тарифів у часі.

Інтерактивні візуалізації дають змогу переглядати дані за роками та кварталами, регіонами, окремими показниками та видами тарифів.

Для надавачів послуг передбачена можливість окремо аналізувати інформацію за І та ІІ класами напруги, а також за іншими відповідними показниками.