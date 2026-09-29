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НКРЕКП запустила дашборд із цінами та тарифами на електроенергію

Особисті фінанси
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запустила інтерактивний дашборд із даними про ціни та тарифи на електроенергію з ІІІ кварталу 2019 року по І квартал 2026 року.
Про це повідомила пресслужба регулятора.

Які дані містить дашборд

Новий інструмент об’єднує ключову інформацію про формування та зміну цін і тарифів для різних категорій споживачів.
За допомогою дашборду можна простежити, як змінювалися ціни та тарифи в часі, порівняти показники між регіонами й окремими надавачами послуг, а також проаналізувати складові кінцевої ціни на електричну енергію.
Зокрема, дашборд містить інформацію про:
  • динаміку цін і тарифів для побутових споживачів;
  • динаміку цін і тарифів для непобутових споживачів;
  • ціни та тарифи в розрізі надавачів послуг;
  • регіональні відмінності цін і тарифів;
  • зміни окремих складових кінцевої ціни та тарифів у часі.
Інтерактивні візуалізації дають змогу переглядати дані за роками та кварталами, регіонами, окремими показниками та видами тарифів.
Для надавачів послуг передбачена можливість окремо аналізувати інформацію за І та ІІ класами напруги, а також за іншими відповідними показниками.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оновила правила роздрібного ринку електричної енергії. Зміни посилюють захист побутових споживачів під час відключення та відновлення електропостачання.
За матеріалами:
Finance.ua
ЕнергетикаЕлектроенергіяТарифи на електроенергію
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