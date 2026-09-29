Яких працівників найчастіше шукають у різних регіонах

Ринок праці в українських регіонах має спільні тенденції, однак найзатребуваніші категорії працівників та рівень медіанних зарплат відрізняються залежно від області.

Про це свідчать дані OLX Робота

Регіональні ринки праці в Україні мають переважно спільну п’ятірку затребуваних сфер, однак локальна економічна та безпекова ситуація визначають, які саме фахівці потрібні найбільше. Виробництво, логістика, будівництво, торгівля та HoReCa залишаються ключовими напрямами запиту роботодавців.

Зростання медіанних зарплат демонструє, що компанії продовжують конкурувати за працівників навіть там, де загальна кількість опублікованих вакансій є помітно меншою.

Центральні та північні області України

Найбільше вакансій та відгуків на них зафіксували у Київській області. У серпні 2026 року роботодавці найчастіше шукали працівників у категорії «Роздрібна торгівля, продажі, закупки» — понад 6,5 тис. вакансій. Медіанна зарплата у цій сфері на ринку праці столиці — 29,7 тис. грн, що також є найвищим показником по Україні на ці професії.

На другому місці за запитом — сфера «Виробництво, робітничі спеціальності», медіанна заробітна плата становила 35 тис. грн. У низці областей ця сфера стала лідером за кількістю опублікованих вакансій. Так, відповідних спеціалістів активно шукали у Вінницькій області, Житомирській, Кіровоградській, Полтавській та Чернігівській, з медіанною платнею у 25−29 тис. грн.

Також у цих регіонах у серпні 2026 були затребувані фахівці у категорії «Логістика, склад, доставка». Кандидатам пропонували від 28 до 32 тис. грн.

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Натомість у Черкаській у серпні 2026 ця категорія була в «топі» за запитом серед роботодавців — для відповідних працівників опублікували найбільше вакансій.

Сфера «Роздрібна, торгівля, продажі, закупки» у всіх областях, окрім Київської, посідає 3−4 місце за кількістю оголошень. Також у цих регіонах у серпні 2026 активно шукали працівників у категорії «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» та «Будівництво, облицювальні роботи». Тож найбільш затребуваними тут були кандидати у галузі виробництва, торгівлі, логістики, готельно-ресторанного бізнесу та будівництва.

Західні області України

У чотирьох з восьми аналізованих областей найбільшу кількість пропозицій роботи спостерігали у сфері «Логістика, склад, доставка», а саме: у Волинській, Закарпатській, Рівненській та Тернопільській. Зокрема у Закарпатській показник на 13% більший, ніж у серпні минулого року. Зарплати також за рік зросли — до 33−40 тис. грн, залежно від регіону.

У Львівській, Івано-Франківській та Хмельницькій роботодавці натомість публікували найбільше вакансій на «Виробництві, робітничих спеціальностях». У Львівській області запит на цих фахівців зріс суттєво, на +35%.

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Чернівецька область стала єдиною, де рейтинг за рівнем пропозиції очолила сфера «Роздрібна торгівля, продажі, закупки». У інших проаналізованих областях вона займає переважно 2-ге місце за запитом серед роботодавців. Найнижча медіанна зарплата тут у Рівненській області (22 тис. грн), а найвища — у Львівській (30 тис. грн).

Сфера «Будівництво, облицювальні роботи» у всіх вищезазначених регіонах має 4 місце за кількістю опублікованих вакансій у серпні 2026. Таким чином, структура ринку праці у західних областях схожа до тієї, яку мали в центральних та північних. Однак бачимо, що сфера, де кандидати є найбільш затребуваними — інша.

Південні та південно-східні області України

З огляду на безпекову ситуацію, у південних та південно-східних областях України кількість вакансій помітно менша, ніж в інших. Однак у деяких сферах кількість пропозицій перевищує 1−2 тис., а подекуди за рік вона помітно зросла. Найбільше оголошень зосереджено у Дніпропетровській та Одеській областях, адже саме тут знаходяться одні з найбільших економічних центрів України.

Щодо ситуації у розрізі окремих сфер, першість між собою ділять «Виробництво, робітничі спеціальності» та «Логістика, склад, доставка». Відповідно, у Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях роботодавці найчастіше шукають працівників саме на виробництво, пропонуючи медіанну зарплату від 26 до 30 тис. грн (найвища вона в Одеській області). До того ж кількість оголошень зросла, якщо порівнювати з минулим роком, найбільш суттєво — в Одеській, орієнтовно на +9%.

Натомість у Херсонській на +11% зросла кількість вакансій у сфері логістики — тут вона очолює перелік сфер з найбільшою кількістю пропозицій роботи. Аналогічна ситуація у Миколаївській області, однак показник зростання трохи менший, +8%.

Цікаво, що допоки в інших проаналізованих областях 2 та 3 місця займає сфера роздрібної торгівлі, у Херсонській другою за кількістю оголошень є «Готельно-ресторанний бізнес, туризм». Медіанна ставка, яку пропонують, складає 13 тис. грн.

Східні області України

На ринку праці Сумської та Харківської областей динаміка різна. У першій — кількість розміщених вакансій менша, і, порівняно з минулим роком, фіксуються переважно від’ємні показники. У Харківській області роботодавці більш активні, однак рівень пропозиції тут все одно нижчий, ніж в інших великих містах (Одесі, Дніпрі, Львові та Києві).

У Сумській області майже однакову кількість оголошень розміщено у сферах «Логістика, склад, доставка, «Виробництво, робітничі спеціальності» та «Роздрібна торгівля, продажі, закупки». У Харківській — трійка лідерів аналогічна, однак у категорії виробництва рівень пропозиції був суттєво вищим, а з серпня 2025 року він став більшим на 9%. На 11% тут зріс запит роботодавців у категорії роздрібної торгівлі, на 5% — у логістиці. У Сумській області рівень пропозиції переважно зменшився з минулого року.