ВПО можуть отримати до 88 тис. грн — які умови Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси Гроші на навчання

До 88 000 грн можуть отримати внутрішньо переміщені особи на Львівщині для професійного навчання або перекваліфікації. Чеська гуманітарна організація «Людина в біді» відкрила конкурс мікрогрантів у межах проєкту «Від навичок до успіху».

Програма спрямована на ВПО, які проживають у Львівській області та хочуть здобути нову професію, пройти навчання для працевлаштування або підвищити свою економічну самостійність.

Що покриває грант

Максимальний обсяг підтримки для одного учасника становить 88 000 грн. Сума залежатиме від вартості обраного навчання та може включати оплату освітніх послуг і, за потреби, одноразову допомогу на логістичні витрати.

Організація перераховуватиме кошти за навчання у два етапи: 50% до його початку, решту 50% — після завершення курсу та отримання підтверджувальних документів.

Для учасників за необхідності передбачена також одноразова допомога до 13 000 грн на транспорт, проживання та інші логістичні витрати, пов’язані з очним навчанням за межами населеного пункту проживання.

При цьому загальна сума підтримки, включно з логістичними витратами, не може перевищувати 88 000 грн. Вартість обраного навчання має відповідати ринковій, бути економічно обґрунтованою та враховувати зміст, тривалість і формат курсу, а також кваліфікацію викладача чи тренера.

Хто може взяти участь

У програмі можуть брати участь фізичні особи, які:

мають статус ВПО;

проживають у Львівській області після 24 лютого 2022 року;

не здійснюють підприємницьку діяльність;

готові надати документи, що підтверджують статус та іншу необхідну інформацію;

подадуть заявку з описом мети та мотивації щодо навчання;

готові пройти повний курс навчання або перекваліфікації тривалістю не більше 6 місяців.

Учасник самостійно обирає навчальний заклад. Навчання може проходити онлайн або офлайн.

Курс має бути спрямований на отримання або розвиток професійних компетентностей, необхідних для працевлаштування чи започаткування економічної діяльності.

Не фінансуються курси іноземних мов, базової комп’ютерної грамотності, езотеричних та псевдонаукових практик. Також не оплачуються курси водіння, за винятком випадків, коли додаткова категорія або підвищення кваліфікації необхідні для працевлаштування.

Як подати заявку

Відбір проходитиме у два етапи. Заявників, які відповідатимуть основним вимогам, запросять на співбесіду.

до 18 вересня 2026 року. Від одного домогосподарства можна подати лише одну заявку. Подати заявку на участь у конкурсі потрібноВід одного домогосподарства можна подати лише одну заявку.