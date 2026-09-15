Оренда квартири без договору: що потрібно знати власнику та орендарю Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси Відсутність повноцінного письмового договору не позбавляє власника і наймача права звернутися до суду

Цивільний кодекс України передбачає письмову форму договору найму житла. Водночас відсутність підписаного паперового документа не завжди означає, що між власником квартири та її мешканцем не виникли договірні відносини. Про домовленості можуть свідчити листування, банківські перекази, розписки, факт передання житла, внесення плати та інші докази.

Про це пише Судово-юридична газета.

Однак усна домовленість про оренду істотно ускладнює захист прав обох сторін. Наймачеві може бути складно повернути аванс або забезпечувальний платіж, а власникові — стягнути заборгованість, компенсацію за пошкоджене майно чи домогтися виселення мешканців.

Чи є усна оренда недійсною

Недодержання письмової форми договору найму житла не робить його автоматично недійсним.

Проте якщо одна зі сторін заперечує факт укладення договору або оспорює його умови, суд не може ґрунтувати рішення лише на показаннях свідків.

Отже, відсутність повноцінного письмового договору не позбавляє власника і наймача права звернутися до суду. Але кожна сторона повинна довести обставини, на які вона посилається.

Без договору між сторонами найчастіше виникають спори щодо:

строку користування квартирою;

розміру та дати внесення орендної плати;

можливості односторонньої зміни плати;

оплати комунальних послуг;

розміру і призначення коштів, переданих під час заселення;

умов повернення забезпечувального платежу;

початкового стану квартири, меблів і техніки;

переліку осіб, які можуть проживати у квартирі;

можливості утримувати домашніх тварин;

проведення поточного та капітального ремонту;

підстав дострокового припинення найму;

строку попередження про звільнення квартири.

Якщо ці умови не зафіксовані письмово, суд установлюватиме зміст правовідносин за сукупністю доказів і фактичною поведінкою сторін.

Основні ризики для наймача

Наймач, який проживає без належно оформленого договору, ризикує не довести строк, протягом якого мав право користуватися квартирою. Власник може заперечувати погоджену тривалість оренди, розмір плати або отримання грошей за останній місяць.

Особливо ризикованою є передача готівки без розписки. Якщо власник заперечить отримання коштів, підтвердити оплату лише показаннями знайомих або сусідів може бути недостатньо.

Відсутність акта приймання-передачі квартири також створює ризик покладення на наймача відповідальності за пошкодження, які існували до його заселення.

Окремий ризик стосується грошей, які в побуті називають «заставою», «депозитом», «бронею», «страховим внеском» або «оплатою за останній місяць». Без письмового визначення призначення платежу наймачеві може бути складно довести, що ці гроші підлягають поверненню.

Основні ризики для власника

Власникові без договору складніше довести розмір орендної плати, період заборгованості та обов’язок мешканця оплачувати комунальні послуги.

Також можуть виникнути проблеми зі стягненням вартості пошкоджених меблів, техніки або ремонту квартири.

Без акта приймання-передачі, опису майна, фотографій, документів про придбання речей та розрахунку вартості ремонту зробити це значно складніше.

Власник також не може виходити з того, що відсутність паперового договору дозволяє виселити мешканців у будь-який момент без дотримання встановленої законом процедури.

Як власникові стягнути борг і збитки

Власник може вимагати стягнення несплаченої орендної плати, витрат на комунальні послуги та збитків, завданих пошкодженням квартири або майна.

До доказів можуть належати:

листування про розмір орендної плати;

банківські виписки за попередні місяці;

розписки;

рахунки за житлово-комунальні послуги;

акт огляду квартири;

фотографії та відеозаписи;

чеки, договори й кошториси ремонту;

висновок експерта про розмір шкоди.

Самого твердження про пошкодження майна недостатньо. Власник повинен довести як факт порушення, так і розмір заявлених збитків.

На прострочену грошову заборгованість також можуть нараховуватися наслідки, передбачені статтею 625 ЦК України, — інфляційні втрати та три проценти річних, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.