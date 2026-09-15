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Виплати та відпустка через народження дитини: що треба знати військовослужбовцям

Особисті фінанси
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Для військовослужбовців передбачена допомога при народженні дитини
Для військовослужбовців передбачена допомога при народженні дитини
Народження дитини дає батькам право на державну допомогу, а для військовослужбовців передбачені ще й додаткові соціальні гарантії.
Із посиланням на Сумський обласний ТЦК та СП розповідаємо, яку допомогу можуть отримати військові та чи передбачені відпустки при народженні дитини.

Державна допомога

Якщо дитина народилася після 31 грудня 2025 року, один із батьків або опікун, з яким вона постійно проживає, має право на одноразову допомогу при народженні у розмірі 50 000 грн.
Ця виплата є державною і не залежить від того, чи є один із батьків військовослужбовцем.
Водночас для військового народження дитини є окремою підставою для отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Матеріальна допомога від частини

У 2026 році розмір такої допомоги становить місячне грошове забезпечення військовослужбовця.
До нього входять:
  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавка за вислугу років;
  • щомісячні додаткові види грошового забезпечення, крім винагород.
Таким чином, військовому варто розрізняти дві окремі виплати:
  • 50 000 грн — державна допомога при народженні дитини;
  • місячне грошове забезпечення — матеріальна допомога від військової частини за наявності відповідної підстави.
Це різні виплати, які мають різні підстави та порядок оформлення.

Як оформити допомогу та відпустку

Для отримання матеріальної допомоги військовослужбовець має подати рапорт і документи, що підтверджують народження дитини.
Рапорт на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також можна подати через застосунок Армія+.
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Крім того, під час воєнного стану військовослужбовцю може бути надана відпустка за сімейними обставинами тривалістю до 10 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення. Час на проїзд до місця проведення відпустки та назад до цього строку не зараховується — у межах передбачених законом обмежень.
Тож після народження дитини військовому варто подбати не лише про державну виплату, а й про оформлення передбачених для нього додаткових гарантій.
Що потрібно зробити:
  1. Оформити державну допомогу при народженні дитини — 50 000 грн.
  2. Подати рапорт на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.
  3. За потреби подати рапорт на відпустку за сімейними обставинами.
  4. Зберегти документи, які підтверджують народження дитини.
Головне — не плутати державну допомогу при народженні дитини з матеріальною допомогою військовослужбовцю. Йдеться про дві різні виплати, для яких передбачені окремі підстави та порядок оформлення.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ВійськовослужбовецьВиплатиФінансова допомогаДіти й гроші
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