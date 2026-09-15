Виплати та відпустка через народження дитини: що треба знати військовослужбовцям

Крім того, під час воєнного стану військовослужбовцю може бути надана відпустка за сімейними обставинами тривалістю до 10 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення. Час на проїзд до місця проведення відпустки та назад до цього строку не зараховується — у межах передбачених законом обмежень.
Тож після народження дитини військовому варто подбати не лише про державну виплату, а й про оформлення передбачених для нього додаткових гарантій.
Що потрібно зробити:
Оформити державну допомогу при народженні дитини — 50 000 грн.
Подати рапорт на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.
За потреби подати рапорт на відпустку за сімейними обставинами.
Зберегти документи, які підтверджують народження дитини.
Головне — не плутати державну допомогу при народженні дитини з матеріальною допомогою військовослужбовцю. Йдеться про дві різні виплати, для яких передбачені окремі підстави та порядок оформлення.