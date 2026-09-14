Як українців можуть обманювати із зарплатою в Польщі — 10 схем Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси Станом на кінець 2025 року в Польщі було зареєстровано понад 8,2 тис. агенцій зайнятості

Українці, які шукають роботу в Польщі, дедалі частіше стикаються з непрозорими умовами працевлаштування. Обіцяна зарплата після оформлення може виявитися нижчою, частина доходу може залежати від премій, а проблеми з документами чи страховими внесками працівник іноді виявляє лише через кілька місяців.

Про це повідомляє Gremi Personal

Польський ринок праці дуже конкурентний. Держава поступово посилює контроль за працевлаштуванням іноземців і намагається обмежувати нелегальні схеми. Проте самі схеми не зникають. Вони змінюються і часто виглядають цілком нормально до моменту, коли працівник уже почав працювати.

Додаткові кошти можуть бути на вашому рахунку вже сьогодні. Кредити онлайн. Багато пропозицій, можна порівняти умови. Каталог Finance.ua за посиланням

Станом на кінець 2025 року в Польщі було зареєстровано понад 8,2 тис. агенцій зайнятості. Конкуренція між ними висока, тому частина компаній намагається залучати кандидатів максимально привабливими умовами. Водночас інформація у вакансії не завжди відповідає умовам договору та фактичній зарплаті.

Головна помилка під час пошуку роботи в Польщі полягає в тому, що людина часто порівнює вакансії тільки за ставкою. Але різниця у кілька злотих за годину мало що означає, якщо потім частину зарплати заберуть через приховані умови або виникнуть проблеми з документами.

10 поширених схем, з якими іноземці стикаються під час працевлаштування в Польщі

Зарплата «в конверті»

Одна з найризикованіших схем полягає в тому, що частину зарплати працівникові виплачують офіційно, а решту обіцяють видавати готівкою.

Наприклад, у документах зазначено 4806 злотих брутто, а ще 1500−2000 злотих людина має отримувати «в конверті».

Читайте також Більше половини українців у Польщі планують повернутися додому

Головний ризик полягає в тому, що неофіційну частину зарплати можуть просто не виплатити. Крім того, соціальні внески розраховуються лише з офіційного доходу.

Проблеми можуть виникнути й під час перевірки документів. Польські органи бачать інформацію про реєстрацію працівника в ZUS та сплату внесків. Якщо офіційні дані не відповідають фактичній роботі людини, це може викликати додаткові питання щодо легальності її працевлаштування.

Відсутність реєстрації в ZUS

Інша поширена проблема виникає, коли працівника не реєструють у ZUS або системі медичного страхування, хоча це потрібно зробити за його договором. Людині можуть сказати, що реєстрацію оформлять пізніше або що перший місяць можна працювати без ZUS.

Часто працівник дізнається про проблему тільки тоді, коли захворів, перевірив своє страхування або особистий кабінет ZUS.

Підроблені медичні документи

Іноді працівникові пропонують «не витрачати час» на медичний огляд і оформити необхідний документ іншим способом. Для іноземця це серйозний ризик. Якщо підроблений документ використовується під час оформлення роботи або документів на перебування в Польщі, у людини можуть виникнути проблеми з легалізацією.

Крім того, використання підроблених документів може мати кримінальні наслідки.

Маніпуляції з податковим резидентством

Агенція може запропонувати працівникові підписати документ, у якому зазначено, що він нібито не є податковим резидентом Польщі. Це дозволяє застосувати інший спосіб розрахунку податку. Але податковий статус визначається не просто заявою людини. Враховується, де знаходиться центр її життєвих інтересів і скільки часу вона фактично перебуває у Польщі.

Читайте також Українці б’ють рекорди з працевлаштування в Польщі

Якщо дані в документах не відповідають реальній ситуації, податкова може вимагати виправити декларацію та доплатити податок разом із відсотками.

Податкові борги також можуть створити додаткові проблеми під час оформлення документів на перебування в Польщі.

Оформлення фіктивним студентом

Працівникові можуть запропонувати оформлення як студенту, хоча насправді такого статусу він не має. Причина полягає в тому, що за певних умов студент до 26 років, який працює за umowa zlecenia, не сплачує частину соціальних внесків. Для недобросовісної агенції це спосіб зменшити свої витрати.

Для працівника ситуація стає особливо небезпечною, якщо фіктивний статус використовують також у документах, пов’язаних із правом на роботу або перебування у Польщі.

Якщо під час перевірки з’ясується, що людина фактично не була студентом, можуть перевіряти й законність її роботи за цей період.

Максимальна ставка замість гарантованої

У вакансії, наприклад, вказують 35−36 злотих за годину. Кандидат сприймає цю суму як свою майбутню ставку. Після оформлення з’ясовується, що гарантована сума нижча, а 35−36 злотих можна отримати тільки за певних умов.

Саме тому перед початком роботи важливо перевірити, яка ставка гарантована договором і від чого залежить решта виплати.

Якщо інформація у вакансії, договорі та фактичному розрахунку зарплати відрізняється, це вже привід уважніше перевірити умови роботи.

Висока ставка, частина якої є премією

Наприклад, у вакансії вказано 36 злотих за годину. Але гарантована ставка становить 20 злотих, а ще 16 злотих працівник отримує тільки за виконання певних умов, наприклад за повну відвідуваність.

Лікарняний або пропущена зміна можуть суттєво зменшити зарплату.

Тому кандидату важливо ще до підписання договору з’ясувати, яка частина ставки є гарантованою, а яка залежить від премій.

Маніпуляції з обліком робочого часу

Працівник може фактично відпрацювати 220 годин, але в розрахунку зарплати побачити тільки 180.

Іноді не враховують частину змін, час підготовки до роботи або інші періоди. Формально погодинна ставка залишається такою самою, але загальна виплата стає меншою.

Читайте також Кожен десятий новий бізнес у Польщі створюють українці: чому це погано

Тому важливо самостійно контролювати кількість відпрацьованих годин і порівнювати її з даними у розрахунку зарплати.

Неоплата понаднормових і нічних годин

Ще одна проблема виникає, коли всі години оплачують однаково.

Наприклад, людина працює за umowa o pracę по 10−12 годин на день, але за додаткові або нічні години не отримує передбачених доплат. У результаті працівник щомісяця може втрачати помітну частину зарплати.

Тому важливо дивитися не тільки на погодинну ставку, а й на те, як оплачуються нічні зміни, понаднормова робота та робота у вихідні.

Неочікувані утримання із зарплати

У вакансії може бути вказана хороша ставка, але після першої виплати працівник бачить значно меншу суму. Причина може бути в додаткових утриманнях за житло, транспорт, робочий одяг або інші витрати.