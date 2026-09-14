З 15 вересня до Ужгорода курсуватиме модернізований електропоїзд
Що там буде
- М’які та зручні крісла.
- Кондиціонування.
- Wi-Fi.
- Розетки та порти Type-C, USB.
- Кріплення для велосипедів.
- Сповивальні столики.
- Снеки та напої з торговельного автомата у буфетній зоні.
- Пандуси й спеціальні місця для людей з інвалідністю.
- Вказівники й таблички шрифтом Брайля.
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