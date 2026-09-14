З 15 вересня до Ужгорода курсуватиме модернізований електропоїзд Сьогодні 13:36 — Фондовий ринок З 15 вересня до Ужгорода курсуватиме модернізований електропоїзд

Попри щоденні обстріли Укрзалізниця продовжує модернізувати рухомий склад.

Так, капітально відремонтований луганський електропоїзд ЕПЛ2Т-002 отримує нове життя на одному з найбільш популярних регіональних маршрутів УЗ.

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Вже з 15 вересня новий поїзд виходить на маршрут № 835/836 Львів — Стрий — Сколе — Тухля — Славсько — Воловець — Свалява — Мукачево — Ужгород.

Що там буде

М’які та зручні крісла.

Кондиціонування.

Wi-Fi.

Розетки та порти Type-C, USB.

Кріплення для велосипедів.

Сповивальні столики.

Снеки та напої з торговельного автомата у буфетній зоні.

Пандуси й спеціальні місця для людей з інвалідністю.

Вказівники й таблички шрифтом Брайля.

Раніше Укрзалізниця отримала незвичайний тягач Mercedes-Benz.