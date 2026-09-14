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З 15 вересня до Ужгорода курсуватиме модернізований електропоїзд

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З 15 вересня до Ужгорода курсуватиме модернізований електропоїзд
З 15 вересня до Ужгорода курсуватиме модернізований електропоїзд
Попри щоденні обстріли Укрзалізниця продовжує модернізувати рухомий склад.
Так, капітально відремонтований луганський електропоїзд ЕПЛ2Т-002 отримує нове життя на одному з найбільш популярних регіональних маршрутів УЗ.
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Вже з 15 вересня новий поїзд виходить на маршрут № 835/836 Львів — Стрий — Сколе — Тухля — Славсько — Воловець — Свалява — Мукачево — Ужгород.

Що там буде

  • М’які та зручні крісла.
  • Кондиціонування.
  • Wi-Fi.
  • Розетки та порти Type-C, USB.
  • Кріплення для велосипедів.
  • Сповивальні столики.
  • Снеки та напої з торговельного автомата у буфетній зоні.
  • Пандуси й спеціальні місця для людей з інвалідністю.
  • Вказівники й таблички шрифтом Брайля.
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Раніше Укрзалізниця отримала незвичайний тягач Mercedes-Benz.
Нагадаємо, АТ «Укрзалізниця» попри обстріли та евакуаційні зупинки перевезло у липні 2026 року на 100 тис. більше пасажирів, ніж за аналогічний період 2025 року — 2,8 млн.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
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