АРМА оголосило конкурс з відбору управителя для арештованого готелю «Моцарт» в Одесі (відео) Сьогодні 16:43 — Фондовий ринок АРМА оголосило конкурс з відбору управителя для арештованого готелю «Моцарт» в Одесі (відео)

АРМА оголосило конкурс з відбору управителя для арештованого готелю «Моцарт» в Одесі — пам’ятки архітектури 1870 року, розташованої в історичному центрі міста поруч із Одеським національним академічним театром опери та балету.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Що там є

До складу активу входить діючий готельно-ресторанний комплекс, який має значний туристичний та інвестиційний потенціал.

АРМА шукає професійного управителя, який забезпечить ефективне функціонування активу, збереже його економічну цінність та сприятиме надходженню коштів до державного бюджету.

Актив був арештований та переданий в управління АРМА відповідно до рішення суду. За даними слідства, фактичними власниками активу були громадяни російської федерації.

Передача таких активів в управління дає змогу зберегти їхню вартість, забезпечити належне функціонування та використання в інтересах держави.