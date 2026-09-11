З жовтня АТ «Укрзалізниця» розпочне реалізацію відправок вантажів у власних вагонах на візках колії 1435 мм через систему «Прозорро.Продажі». Наразі фахівці товариства активно формують графік проведення майбутніх електронних торгів.
Водночас українські приватні власники рухомого складу зберігають можливість підготувати власні візки колії 1435 мм для власних потреб.
Залізничний монополіст надаватиме їм супутні послуги, зокрема перестановку візків на приватних вагонах у спеціалізованих пунктах, їх безпечне зберігання на майданчиках компанії та навантаження у разі потреби.
Раніше Укрзалізниця законтрактувала 102 нові пасажирські вагони.Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
«Укрзалізниця уклала черговий договір із вітчизняним виробником — ПАТ „Крюківський вагонобудівний завод“ — на постачання 10 пасажирських вагонів нового покоління до кінця 2029 року. Вартість контракту становить понад 1 млрд грн з ПДВ», — йдеться в повідомленні. Нові вагони матимуть на 20 років довший строк служби, подовжені міжремонтні інтервали та потребуватимуть меншої кількості сервісного персоналу.