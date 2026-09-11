Укрзалізниця продаватиме відправки вантажів — деталі Сьогодні 14:24 — Фондовий ринок Укрзалізниця продаватиме відправки вантажів — деталі

З жовтня АТ «Укрзалізниця» розпочне реалізацію відправок вантажів у власних вагонах на візках колії 1435 мм через систему «Прозорро.Продажі». Наразі фахівці товариства активно формують графік проведення майбутніх електронних торгів.

Як пише Dilo , про це повідомляє RAIL.insider.

Зазначається, що рішення ухвалено через обмежену кількість візків євростандарту у розпорядженні компанії.

Починаючи з 1 жовтня, весь наявний парк таких візків використовуватиметься виключно для забезпечення власних вагонів УЗ під час організації експортно-імпортних перевезень.

Водночас українські приватні власники рухомого складу зберігають можливість підготувати власні візки колії 1435 мм для власних потреб.

Залізничний монополіст надаватиме їм супутні послуги, зокрема перестановку візків на приватних вагонах у спеціалізованих пунктах, їх безпечне зберігання на майданчиках компанії та навантаження у разі потреби.

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