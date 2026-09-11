Україна готує ринок капіталу до правил ЄС Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та Європейський орган з цінних паперів та ринків (ESMA) визначили практичні напрями співпраці в межах підготовки України до вступу в Європейський Союз.

Про це домовилися під час зустрічі представників НКЦПФР із керівництвом та профільними командами ESMA.

Україна переходить на правила ЄС

Україна поступово переходить на правила ЄС у сфері ринків капіталу. Тому Комісія вже працює над тим, щоб українське регулювання та нагляд відповідали європейським вимогам, а учасники ринку були готові працювати за цими правилами після вступу України до ЄС.

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Окремо НКЦПФР та ESMA обговорили організацію переходу до європейської моделі нагляду. Після вступу України до ЄС частину функцій, які сьогодні виконує Комісія, здійснюватиме безпосередньо ESMA. Зокрема, це стосується авторизації та нагляду за кредитними рейтинговими агентствами.

Сторони погодилися, що готуватися до цього потрібно заздалегідь. Це дозволить уникнути різкого переходу для ринку та забезпечити безперервний нагляд після вступу України до ЄС.

НКЦПФР може долучитися до роботи ESMA

Ще одним напрямом співпраці стане залучення НКЦПФР до експертної роботи ESMA ще до набуття Україною членства в ЄС. Сторони опрацюють можливість участі представників Комісії в окремих тематичних засіданнях постійних комітетів ESMA, зокрема з питань фінансових інновацій та інвестиційних фондів.

Такий формат дасть Комісії можливість презентувати українські регуляторні напрацювання та отримувати коментарі експертів ESMA і національних регуляторів держав ЄС. Це важливо, щоб Україна могла враховувати європейські підходи ще на етапі формування власних правил.

ESMA також готова залучати свої профільні команди до консультацій із Комісією щодо регулювання, наглядових практик, технічних стандартів і настанов ЄС.

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НКЦПФР та ESMA продовжать обговорювати можливість укладення меморандуму про взаєморозуміння, який може визначити основні напрями співпраці до вступу України до ЄС. Його формат, зміст та строки можливого підписання сторони ще узгоджуватимуть.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що український ринок капіталу продовжує наближатися до європейських стандартів. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила два нові положення, які змінюють правила роботи для компаній, банків та інвестиційних аналітиків. Очікується, що нововведення зроблять ринок більш прозорим, а інвесторів — краще захищеними від маніпуляцій.

Також ми писали , що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновлює порядок погодження працівників, яких призначають на керівні та відповідальні посади у професійних учасників ринків капіталу й організованих товарних ринків, за винятком банків. Відтепер кандидати на такі посади обов’язково проходитимуть тестування.

Довідка Finance.ua: