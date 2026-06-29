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Керівників учасників ринку капіталу перевірятимуть через тестування

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Фахівців, які успішно складуть тестування, Комісія за потреби може запросити на співбесіду.
Фахівців, які успішно складуть тестування, Комісія за потреби може запросити на співбесіду.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку оновлює порядок погодження працівників, яких призначають на керівні та відповідальні посади у професійних учасників ринків капіталу й організованих товарних ринків, за винятком банків.
Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.
Відтепер кандидати на такі посади обов’язково проходитимуть тестування.

Для перевірки знань створять незалежний центр

Тестування проводитиметься на базі «Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України», де функціонуватиме незалежний Центр проведення тестування.
Іспит складатиметься з чотирьох блоків:
  • базові знання з економіки та фінансів;
  • етичні норми діяльності на ринках капіталу;
  • спеціальне законодавство;
  • практичні вміння та навички.
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Частину кандидатів можуть запросити на співбесіду

Фахівців, які успішно складуть тестування, Комісія за потреби може запросити на співбесіду.
Під час інтерв’ю оцінюватимуть:
  • практичний досвід кандидата;
  • здатність виявляти ризики;
  • уміння ухвалювати рішення в нестандартних ситуаціях;
  • обставини, що мають значення для оцінки ділової репутації.

На кого поширюватимуться нові вимоги

Нові правила стосуватимуться:
  • керівників професійних учасників ринку;
  • членів органів управління;
  • внутрішніх аудиторів;
  • комплаєнс-менеджерів;
  • ризик-менеджерів;
  • відповідальних за фінансовий моніторинг.
Окремі вимоги також визначено для осіб, які тимчасово виконують обов’язки на відповідних посадах.
Оновлений порядок також передбачає деталізацію підстав для проведення вибіркового контролю осіб, які вже отримали погодження Комісії. Якщо виникнуть сумніви щодо доброчесності працівника або його ділової репутації, НКЦПФР матиме право скасувати раніше надане погодження.
За матеріалами:
Finance.ua
Фондовий ринок
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