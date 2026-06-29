Керівників учасників ринку капіталу перевірятимуть через тестування
Для перевірки знань створять незалежний центр
- базові знання з економіки та фінансів;
- етичні норми діяльності на ринках капіталу;
- спеціальне законодавство;
- практичні вміння та навички.
Частину кандидатів можуть запросити на співбесіду
- практичний досвід кандидата;
- здатність виявляти ризики;
- уміння ухвалювати рішення в нестандартних ситуаціях;
- обставини, що мають значення для оцінки ділової репутації.
На кого поширюватимуться нові вимоги
- керівників професійних учасників ринку;
- членів органів управління;
- внутрішніх аудиторів;
- комплаєнс-менеджерів;
- ризик-менеджерів;
- відповідальних за фінансовий моніторинг.
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