НКЦПФР дозволила аутсорсинг на ринку капіталу Сьогодні 14:41

Головний принцип нових вимог: можна залучати сторонніх виконавців, але не перекладати на них відповідальність.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила нові правила, які дозволяють професійним учасникам ринків капіталу офіційно залучати сторонніх фахівців або компанії для виконання окремих функцій на умовах аутсорсингу.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

«Це важливий крок у наближенні українського законодавства до стандартів ЄС. Завдяки прозорим правилам компанії зможуть легально оптимізувати свої витрати, не порушуючи інтереси інвесторів», — сказано в повідомленні.

Вимоги до зовнішніх виконавців

Нові правила встановлюють чіткі вимоги: зовнішній виконавець повинен мати достатньо ресурсів, кваліфікований персонал та бездоганну ділову репутацію.

Його профіль діяльності має відповідати тій роботі, яку йому довіряють.

Головний принцип нових вимог: можна залучати сторонніх виконавців, але не перекладати на них відповідальність.

«Навіть якщо компанія віддала внутрішній аудит чи ІТ на аутсорс, перед клієнтами та Комісією за кінцевий результат усе одно відповідає саме вона», — підсумували в НКЦПФР.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила нові критерії, за якими визначатимуть важливі для української економіки підприємства. Це потрібно для того, щоб бізнес міг бронювати своїх працівників за прозорими й чесними правилами. До чинних критеріїв, які діють ще з минулого року, додали чотири головні зміни.

Також ми писали , що НКЦПФР оновлює порядок погодження працівників, яких призначають на керівні та відповідальні посади у професійних учасників ринків капіталу й організованих товарних ринків, за винятком банків.

Укрінформ За матеріалами:

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