НКЦПФР оновила правила бронювання працівників для ринків капіталу Сьогодні 15:03

Комісія затвердила нові критерії для критичних підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила нові критерії, за якими визначатимуть важливі для української економіки підприємства. Це потрібно для того, щоб бізнес міг бронювати своїх працівників за прозорими й чесними правилами.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

В Україні продовжує діяти урядова постанова № 76, яка встановлює базові вимоги для підприємств.

Зокрема, компанії мають відповідати щонайменше трьом критеріям, серед яких відсутність заборгованості зі сплати податків та єдиного соціального внеску, а також дотримання визначеного рівня заробітної плати.

Якщо компанія не відповідає бодай одному, то втрачає право на бронювання. Якщо ж усе добре, тоді профільний орган оцінює компанію за своїми галузевими критеріями.

Для ринків капіталу такі правила розробляє НКЦПФР.

Основні зміни в підходах Комісії

До чинних критеріїв, які діють ще з минулого року, додали чотири головні зміни.

Посилення вимог до структури власності

Перша зміна стосується безпеки. Раніше Комісія відмовляла в бронюванні лише тим компаніям, де серед власників були росіяни чи білоруси. Тепер правила стали суворішими.

Статус критичного не зможе отримати підприємство, якщо у структурі його власності є резиденти будь-яких країн із «зони ризику», які підтримують агресію, або люди під санкціями.

Захист системно важливих учасників ринку

Друга зміна захищає ключових гравців ринку — так званих «системно важливих професійних учасників».

Мова йде про найбільші компанії, від роботи яких безпосередньо залежить стабільність усього фінансового сектору.

Критична інфраструктура як підстава для статусу

Третя зміна стосується об’єктів критичної інфраструктури. Тепер, якщо підприємство належить до цього списку, Комісія має підставу віднести його до критично важливих.

Наразі у сфері Комісії є лише одне таке підприємство.

Усунення дублювання регулювання

Четвертий пункт прибирає плутанину та дублювання повноважень між відомствами. Нові правила Комісії взагалі не стосуються банків та фінансових установ, якими керує Національний банк України.

Це закриває лазівку, коли банк після відмови в НБУ міг спробувати подати документи ще й до Комісії.

Подальші кроки

Найближчим часом проєкт опублікують на сайті Комісії, щоб провести громадське обговорення. Учасники ринку та експерти зможуть подати свої пропозиції.

Коли всі відгуки опрацюють, фінальний текст затвердять остаточно і відправлять на реєстрацію до Міністерства юстиції.

Нові правила бронювання

Раніше Finance.ua розповідав , що Кабінет Міністрів опублікував зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників та зобов’язав переглянути статус усіх критично важливих підприємств.

Постанова передбачає підвищення зарплатного критерію для бронювання до 25 941 грн.

Працівники, які вже мають відстрочку від призову, а також працівники-сумісники враховуватимуться до квоти лише за одним із місць роботи.

Оновлено також критерії для резидентів «Дія.City». Для підтвердження відповідності вимогам компанії повинні подавати податкові розрахунки щодо доходів працівників і сплати єдиного соціального внеску за останні 6 календарних місяців.

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