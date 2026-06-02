Кабмін змінив правила бронювання: що варто зробити компаніям Сьогодні 10:02

Кабінет Міністрів опублікував зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників та зобов’язав переглянути статус усіх критично важливих підприємств.

Відповідну постанову № 692 уряд ухвалив 30 травня.

Статус критично важливих підприємств

Згідно з постановою, Кабмін зобов’язав усі підприємства, які мають статус критично важливих, повторно підтвердити цей статус за новими критеріями.

Вже ухвалені рішення про визнання підприємств критично важливими зберігають свою силу протягом строку, на який вони ухвалені, але не більш як до 1 вересня 2026 року.

Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи та обласні військові адміністрації мають:

до 10 червня 2026 року переглянути критерії визначення підприємств, які мають важливе значення для галузей національної економіки або територіальних громад;

до 1 липня 2026 року провести аналіз відповідності вже визначених критично важливих підприємств оновленим критеріям;

до 1 вересня 2026 року переглянути раніше ухвалені рішення про надання статусу критично важливих підприємств.

Зарплата

Постанова передбачає підвищення зарплатного критерію для бронювання до 25 941 грн. Зарплата має бути не нижчою за мінімальну, помножену на 3,0 (раніше було 2,5). На державні та комунальні підприємства ця норма не поширюється. Коефіціент 2,5 залишається актуальним для підприємств на прифронтових територіях.

Водночас ця вимога не поширюється на низку державних і комунальних підприємств, резидентів «Дія.City», релігійні організації, підприємства енергетичного сектору та окремі категорії підприємств критичної інфраструктури.

Сумісництво

Працівники, які вже мають відстрочку від призову, а також працівники-сумісники враховуватимуться до квоти лише за одним із місць роботи.

Наприклад, якщо працівник працює на одному підприємстві, а на іншому — за сумісництвом, для квоти бронювання він враховується лише за одним із місць роботи.

Підприємства зобов’яжуть анульовувати надлишкові бронювання

Відповідно до змін, якщо підприємство перевищило встановлені ліміти щодо кількості заброньованих працівників, воно повинне протягом десяти робочих днів подати через портал «Дія» заяву про анулювання бронювання частини військовозобов’язаних працівників.

Крім того, перевищення встановлених обмежень стане підставою для скасування статусу критично важливого підприємства.

Зміни для резидентів «Дія.City»

Оновлено також критерії для резидентів «Дія.City». Для підтвердження відповідності вимогам компанії повинні подавати податкові розрахунки щодо доходів працівників і сплати єдиного соціального внеску за останні шість календарних місяців.

Що це означає для бізнесу

Оновлені правила фактично посилюють вимоги до компаній, які мають або хочуть отримати статус критично важливих.

Бізнесу варто очікувати більшої уваги до:

реального економічного значення підприємства;

рівня заробітних плат;

обґрунтованості потреби у бронюванні;

правильності розрахунку квоти;

наявності працівників-сумісників або працівників з іншими підставами для відстрочки.

Для компаній, які вже мають статус критично важливих, головним практичним наслідком стане необхідність повторно підтвердити цей статус за оновленими критеріями. Водночас чинний статус критичності та вже оформлене бронювання не припинятимуться автоматично, а діятимуть до ухвалення нового рішення.

Що варто зробити компаніям

Як зазначили експерти порталу budni.robota.ua, компаніям, які мають або планують отримати статус критично важливих, варто вже зараз провести внутрішній аудит відповідності новим правилам.

Насамперед слід перевірити:

середній рівень заробітної плати;

перелік військовозобов’язаних працівників;

наявність працівників-сумісників;

наявність працівників, які вже мають інші підстави для відстрочки;

документи, що підтверджують критичне значення підприємства;

коректність розрахунку квоти для бронювання.

Окремо бізнесу варто відстежувати, як міністерства, центральні органи влади та обласні військові адміністрації перезатверджуватимуть галузеві й регіональні критерії критичності. Саме ці критерії визначатимуть, які підприємства зможуть зберегти або отримати статус критично важливих після перегляду.

Раніше Finance.ua розповідав , що Кабінет міністрів підготував зміни в правилах бронювання військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств. Одне з ключових рішень стосується підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн.

Міністр економіки Олексій Соболев пізніше заявив , що Міністерство економіки не очікує кардинальних змін критеріїв критичності підприємств. Востаннє перегляд параметрів критичності відбувався на початку 2025 року. «Це будуть точкові зміни, галузеві критерії, які для невеликої частки компаній регіональні адміністрації і міністерства мають переглянути і подивитися, чи ці компанії і критерії дійсно відповідають критичній нагальності для того, щоб збалансувати це для потреб Сил оборони і для економіки. Але основний ефект на те, які компанії бронюються, він від двох критеріїв — зарплати і відстрочки за сумісництво», — заявив він.

