Аналітики спрогнозували курс гривні на найближчі тижні
Національний банк України минулого тижня не допустив суттєвого ослаблення гривні, зберігши курс поблизу рівня 44,3 грн за долар.
Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.
НБУ посилив валютні інтервенції
«Національний банк доклав певних зусиль для стабілізації курсу гривні на нових рівнях і не допустив подальшого ослаблення за межі 44.3 грн/$», — зазначають аналітики.
Офіційний курс гривні до долара США коливався минулого тижня в межах 44.24−44.3 грн/$ і за підсумками тижня фактично не змінився.
НБУ збільшив інтервенції на 8% порівняно з попереднім тижнем до $796 млн на тлі відносно незначного, лише на 1%, збільшення дефіциту валюти на ринку (за підсумками чотирьох робочих днів).
З початку року Національний банк витратив на валютні інтервенції 18,3 млрд доларів, що на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року.
В ICU зазначають, що така динаміка загалом відповідає зростанню дефіциту валюти на ринку. За п’ять місяців 2026 року він збільшився на 23% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.
Прогноз ICU щодо курсу гривні
«Національний банк продовжує поступово ослаблювати курс гривні, дозволивши йому перетнути березневі максимуми в другій половині травня, але з досягненням нових піків знову зупинив коливання та обмежив їх лише кількома копійками», — зазначають аналітики.
В інвесткомпанії очікують, що протягом червня курс гривні коливатиметься поблизу поточних рівнів. При цьому подальше ослаблення національної валюти в найближчі тижні малоймовірне.
Нагадаємо, як раніше Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, протягом 25−29 травня офіційний курс гривні до долара США демонстрував відносно вузький діапазон коливань, але із поступовим тиском у бік послаблення національної валюти. Тиждень мав два максимуми вартості гривні, а рекордне значення було зафіксовано у четвер, 28 травня. За її словами, на курс у червні впливатиме насамперед баланс між попитом і пропозицією валюти. З боку попиту тиснути будуть імпорт пального, енергетичне обладнання, сезонні закупівлі бізнесу та загальна нервовість через війну й зовнішні шоки.
