Аналітики спрогнозували курс гривні на найближчі тижні

Протягом червня курс гривні коливатиметься поблизу поточних рівнів
Національний банк України минулого тижня не допустив суттєвого ослаблення гривні, зберігши курс поблизу рівня 44,3 грн за долар.
Про це йдеться в тижневому огляді інвесткомпанії ICU.

НБУ посилив валютні інтервенції

«Національний банк доклав певних зусиль для стабілізації курсу гривні на нових рівнях і не допустив подальшого ослаблення за межі 44.3 грн/$», — зазначають аналітики.
Офіційний курс гривні до долара США коливався минулого тижня в межах 44.24−44.3 грн/$ і за підсумками тижня фактично не змінився.
НБУ збільшив інтервенції на 8% порівняно з попереднім тижнем до $796 млн на тлі відносно незначного, лише на 1%, збільшення дефіциту валюти на ринку (за підсумками чотирьох робочих днів).
З початку року Національний банк витратив на валютні інтервенції 18,3 млрд доларів, що на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року.
В ICU зазначають, що така динаміка загалом відповідає зростанню дефіциту валюти на ринку. За п’ять місяців 2026 року він збільшився на 23% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Прогноз ICU щодо курсу гривні

«Національний банк продовжує поступово ослаблювати курс гривні, дозволивши йому перетнути березневі максимуми в другій половині травня, але з досягненням нових піків знову зупинив коливання та обмежив їх лише кількома копійками», — зазначають аналітики.
В інвесткомпанії очікують, що протягом червня курс гривні коливатиметься поблизу поточних рівнів. При цьому подальше ослаблення національної валюти в найближчі тижні малоймовірне.
Нагадаємо, як раніше Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, протягом 25−29 травня офіційний курс гривні до долара США демонстрував відносно вузький діапазон коливань, але із поступовим тиском у бік послаблення національної валюти. Тиждень мав два максимуми вартості гривні, а рекордне значення було зафіксовано у четвер, 28 травня. За її словами, на курс у червні впливатиме насамперед баланс між попитом і пропозицією валюти. З боку попиту тиснути будуть імпорт пального, енергетичне обладнання, сезонні закупівлі бізнесу та загальна нервовість через війну й зовнішні шоки.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
