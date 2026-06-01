Що буде з курсом валют на цьому тижні (відео)

Що буде з курсом валют на цьому тижні

Долар та євро знову дорожчають, змушуючи українців нервово перевіряти табло обмінників. Чи варто зараз терміново скуповувати іноземну валюту, чи, навпаки, ринок незабаром заспокоїться? Які фактори — від сезонних овочів до війни на Близькому Сході та відключень світла — керуватимуть нашими гаманцями цього тижня?

У новому відео ділимося детальним валютним прогнозом від банкіра Глобус Банку Тараса Лєсового та аналізуємо свіжі світові тренди від Reuters.

Які події керуватимуть цінами на валюти

Початок червня традиційно додає оптимізму споживчим цінам. На ринку з’являється більше городини, ягід та плодоовочевої продукції. Це означає, що окремі товари дорожчають повільніше або навіть дешевшають.

Банкір пояснює, коли інфляційні очікування не ростуть, валютний ринок поводиться спокійніше. Населення менше скуповує долари та євро на так званний чорний день, а бізнес водночас не закладає додатковий курсовий ризик у ціни.

Тобто психологія зараз працює на гривню — спокійна атмосфера, без панічних рухів, що підтримує контрольовані коливання на міжбанку та готівковому ринку.

Проте ситуація на Близькому Сході може впливати на світові ціни на енергоносії, а через них — на українські ціни бензину та дизелю. Оптимістичний сценарій — ціни на пальне хоча б залишаться на поточному рівні. У такому разі інфляційного шоку для гривні не буде.

Ще один ризик — війна. Валютний попит в Україні часто залежить не лише від економіки, а й від настроїв. Якщо з’являться повідомлення про можливе літнє загострення, частина громадян може купувати валюту як психологічний «рятівний круг».

Енергетична ситуація теж критична. Поновлення відключень електроенергії створює додаткові витрати для бізнесу. Особливо для малого та середнього: автономне живлення, пальне, перебудова робочих процесів — усе це збільшує витрати, які можуть передаватися у ціни.

Як зауважує Тарас Лєсовий, підвищені витрати бізнесу потенційно впливають на попит на валюту та цінові очікування. Але поки ринок демонструє контрольовану поведінку, «паніки на касі» не спостерігається.

Ключовим гравцем на валютному ринку є НБУ. Режим «керованої гнучкості» дозволяє реагувати на дисбаланси через інтервенції та уникати різких стрибків.

За словами банкіра, це означає, що щоденні коливання курсу залишаються помірними, а різниця між купівлею та продажем на міжбанку — відносно обмеженою.

Готівковий курс продовжує орієнтуватися на безготівковий ринок. У разі посилення ризиків денні коливання можуть досягати до 0,7 грн, але це не обов’язково змінить загальний прогноз.

Чого очікувати від курсу валют

Тепер конкретніше про цифри в обмінниках. На першому тижні червня валютний ринок залишатиметься контрольованим і досить спокійним.

Долар на міжбанку коливатиметься в межах 44 до 44,40, а євро — від 51 до 52,50. На готівковому ринку цифри трохи ширші: долар очікується від 44 і до 44,50, євро — від 50,5 до 52 гривень.

Щоденні коливання будуть помірними, на міжбанку курс рухатиметься кроками по 5−15 копійок, у комбанках — до 10−20, а в обмінниках інколи до 30 копійок.

Різниця між купівлею та продажем, так званий спред, у банках і на міжбанку залишатиметься невеликою — до 15−20 копійок, тоді як у комбанках і обмінниках вона може сягати 50−60 копійок за долар та до гривні чи трохи більше за євро.

Це означає, що обмінники беруть трохи більшу «комісію», а банки і міжбанк працюють більш акуратно, так що середня різниця між міжбанком і готівкою становитиме лише 10−15 копійок.

Загалом, за прогнозом експертів, середні тижневі коливання курсу не перевищать 1−1,5% від стартового рівня тижня, тож перший тиждень червня пройде спокійно, без різких стрибків, а гривня, долар і євро будуть поводитися досить передбачувано.

