Банки зменшили ввезення готівкової валюти на 30% до 735,582 млн доларів в еквіваленті у квітні.

Про це свідчать дані Національного банку , передають Українські Новини.

Зокрема, банки завезли 411,2 млн доларів готівкою, що на 22% менше, ніж у березні.

Готівкового євро ввезено на 318,642 млн доларів в еквіваленті, що на 40% менше, ніж місяцем раніше.

Золота було ввезено на 3,337 млн доларів в еквіваленті.

Нагадаємо, що Національний банк розглядає можливість зміни базової валюти для орієнтації валютної політики — з долара США на євро.

Такий сценарій поки що гіпотетичний, проте обумовлений низкою геополітичних та економічних чинників.

Як повідомляли Українські Новини, українці у квітні купили 19,19 кг золота (2,9 млн доларів в еквіваленті), що на 33% менше, ніж у березні.

Зазначається, що у квітні населення купило 617 тройських унцій золота (2,909 млн доларів в еквіваленті).

Також населення купило 1609 тройських унцій срібла (121 тис. доларів в еквіваленті).

