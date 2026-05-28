0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки зменшили ввезення готівкової валюти на 30%

Валюта
31
Банки зменшили ввезення готівкової валюти на 30%
Банки зменшили ввезення готівкової валюти на 30%
Банки зменшили ввезення готівкової валюти на 30% до 735,582 млн доларів в еквіваленті у квітні.
Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.
Зокрема, банки завезли 411,2 млн доларів готівкою, що на 22% менше, ніж у березні.
Готівкового євро ввезено на 318,642 млн доларів в еквіваленті, що на 40% менше, ніж місяцем раніше.
Золота було ввезено на 3,337 млн доларів в еквіваленті.
Нагадаємо, що Національний банк розглядає можливість зміни базової валюти для орієнтації валютної політики — з долара США на євро.
Такий сценарій поки що гіпотетичний, проте обумовлений низкою геополітичних та економічних чинників.
Як повідомляли Українські Новини, українці у квітні купили 19,19 кг золота (2,9 млн доларів в еквіваленті), що на 33% менше, ніж у березні.
Зазначається, що у квітні населення купило 617 тройських унцій золота (2,909 млн доларів в еквіваленті).
Також населення купило 1609 тройських унцій срібла (121 тис. доларів в еквіваленті).
За матеріалами:
Finance.ua
ВалютаНБУ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems