Потенційний попит на валюту в Україні може сягати $47 млрд — НБУ Сьогодні 11:45 — Валюта

Валютна лібералізація у 2024-2026 роках не створила умов для неконтрольованого відпливу капіталу

Потенційний попит на валюту за операціями, які наразі залишаються під валютними обмеженнями, у 2026−2027 роках може становити близько $47 млрд.

Про це пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані Національного банку України.

Найбільший обсяг припадає на старі зовнішні кредити

Основну частину потенційного попиту формують платежі за «старими» зовнішніми кредитами — $22 млрд основної суми боргу та ще $6 млрд відсотків.

Ще по $3 млрд припадає на «старі» митні декларації та виплати основної суми за єврооблігаціями. Близько $1 млрд становлять операції банків.

Крім прострочених платежів, НБУ оцінює майбутні дивідендні виплати клієнтів банків у $9 млрд, а дивіденди самих банків ще у $2 млрд.

НБУ продовжує політику валютної лібералізації

У Нацбанку зазначили, що регулятор продовжує рухатися етапами валютної лібералізації та курсової гнучкості відповідно до затвердженої стратегії.

Пом’якшення валютних обмежень розглядається як один із взаємопов’язаних елементів повернення до принципів грошово-кредитної політики та валютного регулювання, які діяли до початку повномасштабної війни.

Водночас швидкість пом’якшення валютних обмежень залежить від формування необхідних макрофінансових передумов, зокрема рівня інфляції та інфляційних очікувань, міжнародних резервів, стійкості валютного ринку, процентних ставок і параметрів фінансової стабільності.

У НБУ наголосили, що валютна лібералізація у 2024−2026 роках не створила умов для неконтрольованого відпливу капіталу. Частка купівлі валюти та закордонних переказів, пов’язаних із лібералізацією, стабільно становить близько 4% та 6% відповідно.

Загальний обсяг операцій у межах стимулюючої лібералізації наразі становить $707 млн, переважно у межах позикового ліміту. Наявний вільний ліміт сумарно становить $564 млн, зокрема $299 млн позикового та $265 млн інвестиційного ліміту.

У НБУ також повідомили, що операції у межах донатного ліміту поки не зафіксовані. Такий механізм дозволяє компаніям перераховувати власну валюту за кордон у межах пожертвувань на підтримку Збройних сил України. Можливість користуватися цим інструментом бізнес отримав ще на початку серпня минулого року.

Які плани має НБУ

У перспективі Нацбанк планує продовжувати валютну лібералізацію за двома напрямами:

загальне пом’якшення валютних обмежень;

стимулююча валютна лібералізація.

Пріоритетом залишатимуться заходи, що стимулюють приплив нових коштів в Україну, зокрема інвестиційних і кредитних.

У травні 2025 року регулятор запровадив механізм стимулюючої валютної лібералізації, який дає змогу проводити окремі валютні операції понад встановлені обмеження в межах сформованих інвестиційного, донатного або позикового лімітів.

Інвестиційний ліміт формується за рахунок коштів, залучених з-за кордону до статутного капіталу українських підприємств із 12 травня 2025 року, донатний — за рахунок переказів компаній на спецрахунок НБУ для підтримки ЗСУ з 7 серпня 2025 року. Позиковий ліміт, який діє з 14 січня 2026 року, формується за рахунок валютних кредитів і позик від нерезидентів, отриманих із-за кордону та зарахованих на рахунок компанії в українському банку після 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк України не дозволяв нерезидентам безконтрольно виводити кошти за кордон, а лише спростив окремі валютні операції для залучення висококваліфікованих фахівців до українських компаній. Після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Нацбанк запровадив жорсткі валютні обмеження, які фактично зупинили відтік валюти з України та допомогли зберегти фінансову стабільність.

