Пишний розповів, як геополітична криза на Близькому Сході вплинула на курс гривні в Україні Сьогодні 08:03 — Валюта

Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що скорочення обсягів валютних інтервенцій НБУ у квітні пов’язане зі стабілізацією ситуації на валютному ринку та зниженням попиту на іноземну валюту.

Про це він розповів в інтерв’ю ZN.UA

Геополітична ситуація вплинула на валютний ринок

За словами Пишного, у першій половині березня світові фінансові та енергетичні ринки зазнали дестабілізації через загострення ситуації на Близькому Сході. Це призвело до зростання цін на енергоресурси та зміцнення долара. В Україні, своєю чергою, зросли витрати на імпорт енергоресурсів, а подорожчання пального вплинуло на курсові очікування.

Крім того, зниження курсу євро до долара стимулювало попит імпортерів на валюту та водночас стримувало продаж валюти експортерами.

У результаті гривня послабилася, а Нацбанк був змушений збільшити продаж валюти на ринку.

Наприкінці березня — на початку квітня ситуація стабілізувалася. Ключову роль відіграв сезонний фактор: посівна збільшила обсяги валюти, запропонованої на ринку. «Нервовий» чинник згаснув, попит знизився. Інтервенції НБУ зменшилися, гривня зміцнилася.

«Це саме той результат, якого ми прагнули: курс рухається в обидва боки під впливом змін у балансі між попитом і пропозицією валюти. Коли ми переходили від фіксованого курсу до керованої гнучкості, частка валютних операцій без участі НБУ не перевищувала 30%. Зараз стабільно близько 50%», — зазначив Пишний.

НБУ пояснив механізм валютних інтервенцій

Він також пояснив, як курс може визначати ринок, якщо НБУ продає багато валюти.

«Механізм працює так: держава отримує колосальний приплив валюти від міжнародних партнерів, який потрапляє в розпорядження Міністерства фінансів. Це ситуація, коли є профіцит валюти в сегменті державного сектора і дефіцит валюти в сегменті приватного сектора. Якби Мінфін продавав валюту напряму на ринок, це створювало б непрогнозовані шоки. Тому він продає валюту Національному банку, а той через інтервенції покриває структурний дефіцит валюти у приватному секторі та зрізає небезпечні піки волатильності, не таргетуючи курсу, але забезпечуючи стійкість валютного ринку», — пояснив очільник НБУ.

Результати непогані, за його словами, ринок стає глибшим і водночас валютні резерви зростають. Прогноз резервів на 2026−2028 роки — 60−68 мільярдів доларів.

Практика обміну «старих доларів»

Пишний також прокоментував практику обміну так званих «старих доларів» за заниженим курсом.

Він наголосив, що такі дії є неправомірними, та закликав громадян не погоджуватися на подібні операції.

Глава НБУ зазначив, що регулятор реагує на відомі випадки порушень та закликав українців повідомляти про них Національний банк.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що Національний банк України не дозволяв нерезидентам безконтрольно виводити кошти за кордон, а лише спростив окремі валютні операції для залучення висококваліфікованих фахівців до українських компаній.

