Пишний розповів, як геополітична криза на Близькому Сході вплинула на курс гривні в Україні

Валюта
Наприкінці березня — на початку квітня ситуація на валютному ринку стабілізувалася.
Голова Національного банку України Андрій Пишний заявив, що скорочення обсягів валютних інтервенцій НБУ у квітні пов’язане зі стабілізацією ситуації на валютному ринку та зниженням попиту на іноземну валюту.
Про це він розповів в інтерв’ю ZN.UA.

Геополітична ситуація вплинула на валютний ринок

За словами Пишного, у першій половині березня світові фінансові та енергетичні ринки зазнали дестабілізації через загострення ситуації на Близькому Сході. Це призвело до зростання цін на енергоресурси та зміцнення долара. В Україні, своєю чергою, зросли витрати на імпорт енергоресурсів, а подорожчання пального вплинуло на курсові очікування.
Крім того, зниження курсу євро до долара стимулювало попит імпортерів на валюту та водночас стримувало продаж валюти експортерами.
У результаті гривня послабилася, а Нацбанк був змушений збільшити продаж валюти на ринку.
Наприкінці березня — на початку квітня ситуація стабілізувалася. Ключову роль відіграв сезонний фактор: посівна збільшила обсяги валюти, запропонованої на ринку. «Нервовий» чинник згаснув, попит знизився. Інтервенції НБУ зменшилися, гривня зміцнилася.
«Це саме той результат, якого ми прагнули: курс рухається в обидва боки під впливом змін у балансі між попитом і пропозицією валюти. Коли ми переходили від фіксованого курсу до керованої гнучкості, частка валютних операцій без участі НБУ не перевищувала 30%. Зараз стабільно близько 50%», — зазначив Пишний.

НБУ пояснив механізм валютних інтервенцій

Він також пояснив, як курс може визначати ринок, якщо НБУ продає багато валюти.
«Механізм працює так: держава отримує колосальний приплив валюти від міжнародних партнерів, який потрапляє в розпорядження Міністерства фінансів. Це ситуація, коли є профіцит валюти в сегменті державного сектора і дефіцит валюти в сегменті приватного сектора. Якби Мінфін продавав валюту напряму на ринок, це створювало б непрогнозовані шоки. Тому він продає валюту Національному банку, а той через інтервенції покриває структурний дефіцит валюти у приватному секторі та зрізає небезпечні піки волатильності, не таргетуючи курсу, але забезпечуючи стійкість валютного ринку», — пояснив очільник НБУ.
Результати непогані, за його словами, ринок стає глибшим і водночас валютні резерви зростають. Прогноз резервів на 2026−2028 роки — 60−68 мільярдів доларів.

Практика обміну «старих доларів»

Пишний також прокоментував практику обміну так званих «старих доларів» за заниженим курсом.
Він наголосив, що такі дії є неправомірними, та закликав громадян не погоджуватися на подібні операції.
Глава НБУ зазначив, що регулятор реагує на відомі випадки порушень та закликав українців повідомляти про них Національний банк.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Національний банк України не дозволяв нерезидентам безконтрольно виводити кошти за кордон, а лише спростив окремі валютні операції для залучення висококваліфікованих фахівців до українських компаній.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
ВалютаВалютний ринокНБУПишний
