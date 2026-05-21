ПАРТНЕРСЬКА ПУМБ продовжує акційні курси на валютообмін до 2030 року Сьогодні 09:15 — Валюта

ПУМБ продовжує акційні курси на валютообмін до 2030 року

ПУМБ продовжує Акцію «Програма лояльності при здійсненні торгівлі іноземною валютою з використанням застосунку ПУМБ» для клієнтів, які регулярно обмінюють валюту. Акція діятиме до 31 травня 2030 року та дозволить клієнтам отримувати додаткові переваги й вигідніші курси при системному обміні валюти.

Що передбачає Акція:

знижку 0,05 грн до курсу купівлі валюти для USD, EUR, GBP;

валюти для USD, EUR, GBP; знижку 0,02 грн до курсу купівлі валюти по PLN;

валюти по PLN; персональну вигоду 0,05 грн до курсу продажу валюти для USD, EUR, GBP;

валюти для USD, EUR, GBP; персональну вигоду 0,02 грн до курсу продажу валюти PLN.

Як скористатися перевагами:

Здійснюйте 2 місяці поспіль мінімум одну купівлю та/або продаж валюти в застосунку ПУМБ. Сума цих операцій має бути від 5 000 грн за останні два місяці. Отримайте акційні курси на обмін валюти. Детальніше про умови Акції тут.

Після цього клієнт автоматично отримує доступ до акційних курсів у застосунку.

Як це працює

Наприклад, якщо у квітні та травні ви обмінювали валюту у застосунку ПУМБ на суму від 5 000 грн — протягом усього червня для вас діятимуть акційні курси.

Щоб і надалі користуватися перевагами програми, достатньо:

— щомісяця здійснювати хоча б одну операцію купівлі та/або продажу валюти;

— підтримувати загальну суму операцій за поточний і попередній місяці від 5 000 грн.

Програма створена для клієнтів, які регулярно користуються валютообміном та хочуть отримувати додаткову вигоду без складних умов і додаткових підключень.

Які можливості доступні у застосунку ПУМБ

Окрім вигідних курсів, застосунок ПУМБ дозволяє:

— купувати валюту в межах ліміту НБУ до еквівалента 50 тис. грн на місяць

— миттєво продавати валюту або конвертувати її між різними валютами без комісії за конвертацію

— наприклад, USD в EUR, GBP в USD, EUR в PLN чи USD в PLN

— замовляти валюту для купівлі у відділенні в межах еквівалента 8 тис. доларів або євро

— налаштовувати підписку на зміну курсів валют 24/7

— переглядати графіки зміни валютних курсів для кращого розуміння ринкових трендів

— переказувати валюту між родичами без комісії

ПУМБ продовжує розвивати цифрові сервіси для валютообміну, роблячи їх простішими, швидшими та вигіднішими для клієнтів.

ПУМБ — коли вигідний курс валют може працювати для вас щомісяця.

ПУМБ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.