Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:11 — Валюта

Протягом 25−29 травня офіційний курс гривні до долара США демонстрував відносно вузький діапазон коливань, але із поступовим тиском у бік послаблення національної валюти. Тиждень мав два максимуми вартості гривні, а рекордне значення було зафіксовано у четвер, 28 травня. Наприкінці тижня курс дещо відкотився, однак загальна динаміка засвідчила слабкий, але стійкий тренд на ослаблення гривні.

Про це Finance.ua розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Офіційний та готівковий курс

Курс Національного банку був таким:

25 травня — 44,2619 грн/$;

26 травня — 44,2447 грн/$;

27 травня — 44,2767 грн/$;

28 травня — 44,2996 грн/$;

29 травня — 44,2653 грн/$.

На готівковому ринку в період із 25 по 29 травня курс залишався відносно стабільним.

На початку тижня котирування трималися в межах 43,86−44,39 грн/$, у вівторок незначно підвищилися — до 43,87−44,41 грн/$, у середу-четвер зростання продовжилося — 43,91−44,44 грн/$, а в п’ятницю трохи опустилося — до 43,89−44,43 грн/$.

Курс на міжбанку

Останній травневий тиждень на міжбанківському валютному ринку стартував у понеділок з мінімуму дня 44,20 грн/$, та минаючи максимум 44,28 грн/$, день закінчив на 44,25 грн/$.

У вівторок котирування почалися з вечірніх значень понеділка, протягом дня котирування піднімалися до 44,31 грн/$, а день закінчився на 44,28 грн/$.

У середу ринок розпочався та закінчився та закінчився на 44,29 грн/$, при цьому денні коливання були між 44,20 грн/$ і 44,35 грн/$.

Четвер стартував з максимуму дня 44,30 грн/$, а закінчився на 44,26 грн/$.

В останню п’ятницю травня, 29.05.26, торги стартували на рівні 44,28 грн/$, а завершилися поблизу 44,27 грн/$, поблизу позначок максимуму дня (44,30 грн/$ та 44,20 грн/$).

У підсумку тиждень можна охарактеризувати як стабілізаційний: без різких перекосів, із контрольованою внутрішньоденною волатильністю та збереженням котирувань у відносно вузькому діапаоні.

Обсяг чистих інтервенцій Нацбанку за підсумками 25−29 травня був на трохи на вищому рівні, ніж минулого тижня, та складав $796,6 млн — на 7% більше, ніж протягом 18−22 травня, коли продаж валюти сягав $733,6 млн.

Прогноз на тиждень

Як прогнозує Золотько, у перший тиждень червня курс, ймовірно, зберігатиме відносну стабільність із періодичними короткими хвилями тиску.

Національний банк зберігає жорстку монетарну позицію, зберігає облікову ставку на високому рівні та прямо вказує на збереження інфляційних ризиків, зокрема через енергоінфраструктуру та дорогі імпортні енергоресурси.

Водночас країна входить у червень із очікуваною в середині місяця підтримкою з боку зовнішнього фінансування, що має частково посилити резерви й пом’якшувати тиск на ринок.

Що впливатиме на курс валют у червні

На курс у червні впливатиме насамперед баланс між попитом і пропозицією валюти. З боку попиту тиснути будуть імпорт пального, енергетичне обладнання, сезонні закупівлі бізнесу та загальна нервовість через війну й зовнішні шоки.

З боку пропозиції працюватимуть валютна виручка від аграрного експорту, зовнішня допомога та очікування нових надходжень від партнерів. Експортний потік не повинен різко просісти, адже ринок очікує, що врожай пшениці буде близьким до минулорічного. Проте залишається вразливою частина промислового експорту.

На початку місяця ринок зазвичай живе під впливом корпоративних розрахунків, імпортних платежів і підготовки до літнього сезону, а зараз ці звичні фактори накладаються ще й на високі енергетичні ризики у світі.

Війна на Близькому Сході тримає високими ціни на нафту та посилює глобальну інфляційну напругу, а це автоматично підвищує попит на валюту в країнах-імпортерах енергії, до яких належить і Україна.

«Червень для гривні, найімовірніше, пройде під знаком керованої стабільності. Нацбанк має достатньо підстав і інструментів, щоб згладжувати надмірні рухи, а зовнішня фінансова підтримка та сезонна валютна виручка мають працювати на користь ринку. Водночас будь-яке загострення на енергетичних ринках, новини про логістику експорту або затримки з міжнародною допомогою можуть швидко посилювати попит на валюту», — зазначає Золотько.

