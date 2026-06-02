У мережі розсекретили всі кольори iPhone 18 Pro Сьогодні 10:14 — Фондовий ринок

У мережі розсекретили всі кольори iPhone 18 Pro

Офіційної презентації нових флагманів компанія поки не анонсувала, однак у мережі вже активно обговорюють, що саме Dark Cherry може стати найпопулярнішим кольором серед покупців.

Відомий інсайдер Сонні Діксон опублікував у мережі фотографії макетів нових флагманів Apple, на яких можна побачити всі кольорові варіанти майбутніх смартфонів.

Як стверджує інсайдер, нові iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max вийдуть у чотирьох кольорах: сріблястому, чорному, блакитному та абсолютно новому Dark Cherry.

Саме темно-вишневий колір уже встиг викликати найбільший ажіотаж серед фанатів бренду. Відтінок описують як насичений бордово-винний колір із глибокими темними переливами.

Очікується, що він стане головним візуальним акцентом нової серії — подібно до того, як у попередніх моделях популярність здобував ексклюзивний Cosmic Orange.

Окрім кольорової палітри, витік також підтвердив деякі зміни в дизайні смартфонів. Зокрема, Apple збереже фірмовий блок камер та плоскі грані корпусу, однак фронтальна панель зазнає помітних змін.

За даними інсайдерів, Dynamic Island у нових моделях стане приблизно на 35% меншим, що дозволить зробити дисплей ще більш «безрамковим».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.