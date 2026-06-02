5 старих Android-смартфонів, які можна сміливо купувати у 2026 році

Ринок смартфонів поступово досяг плато розвитку: виробники все частіше копіюють один одного, а основні зміни стосуються не апаратного забезпечення, а програмного забезпечення, штучного інтелекту та розширеної підтримки оновлень.

На цьому тлі багато пристроїв, що вийшли два або три роки тому, у 2026 році залишаються чудовим вибором і дозволяють помітно заощадити без втрати якості. Список таких «вічних» смартфонів склав портал SlashGear.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung S24 Ultra залишається одним із найбільш збалансованих флагманів навіть через 2,5 роки після виходу. Пристрій оснащений топовим дисплеєм, потужною камерою та апаратним забезпеченням, яке легко конкурує з новими моделями. А оновлення пристрій отримуватиме аж до 2031 року.

Однією з ключових переваг залишається S Pen з Bluetooth-функціями: він працює не просто як стилус, а як повноцінний пульт дистанційного керування. Також відзначається характерний «кутастий» дизайн, який відрізняє смартфон від сучасних більш округлих пристроїв.

OnePlus

OnePlus 12 зберігає репутацію вбивці флагманів. Смартфон пропонує топове «залізо» та передові технології за ціною, яка помітно нижча, ніж у прямих конкурентів.

Пристрій побудований на базі Snapdragon 8 Gen 3 і досі забезпечує флагманський рівень продуктивності. Екран AMOLED з частотою 120 Гц і високою яскравістю робить пристрій зручним для мультимедіа навіть при яскравому сонці. OnePlus також виділяється швидкою зарядкою 100 Вт (від 0 до 100% за 25 хвилин).

Samsung Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE — більш доступна версія флагмана, яка зберігає ключові функції старшої серії. Смартфон отримав 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей 120 Гц, потрійну камеру з телеоб’єктивом і підтримку фірмових AI-функцій Samsung.

Продуктивність забезпечує Exynos 2400e — не найпотужніший, але достатній для більшості завдань процесор. Але головна перевага апарату — довгий цикл оновлень, який також розрахований до 2031 року.

Google Pixel 8 Pro

Pixel 8 Pro залишається одним з найкращих варіантів для любителів чистого Android і мобільної фотографії. Google вперше запропонувала для цієї моделі 7 років оновлень, включаючи повноцінні апдейти Android.

Смартфон оснащений чіпом Tensor G3 і потрійною камерою, яка досі вважається однією з найкращих у своєму класі. Особливо пристрій цінується за програмну обробку фотографій, яка виправляє помилки оптики та розширює творчі можливості.

Google Pixel 9

Pixel 9 є найдешевшою моделлю лінійки, але при цьому практично не поступається старшим версіям у повсякденному використанні. Він отримав 120 Гц OLED-дисплей, підтримку Gemini AI та тривалу програму оновлень — до 2031 року.

Смартфон працює на чистій ОС Android без зайвого ПЗ, що робить його особливо привабливим для користувачів, яким важлива простота та стабільність. За рівнем камер, швидкістю роботи та якістю екрана Pixel 9 залишається одним із найвигідніших варіантів серед відносно нових смартфонів.

