Швейцарія втратила статус найбільшого у світі центру офшорного капіталу — BCG Сьогодні 03:13 — Фондовий ринок

Гонконг став найбільшим у світі центром офшорного капіталу

Гонконг у 2025 році став найбільшим у світі центром транскордонного капіталу, випередивши Швейцарію за обсягом офшорних активів. Обсяг активів, розміщених у фінансовому центрі, зріс на 10,7% - до $2,9 трлн.

Про це йдеться у звіті Boston Consulting Group Global Wealth Report 2026.

Що допомогло Гонконгу посилити позиції

Зміцнення позицій Гонконгу пов’язане з припливом капіталу з материкового Китаю та відновленням місцевого фондового ринку, зокрема сегмента IPO.

За прогнозами BCG, до 2030 року розрив між Гонконгом і Швейцарією за обсягом офшорних активів збільшиться майже до $600 млрд.

Читайте також Завдяки антиофшорному закону бюджет уже отримав 400 млн грн — Гетманцев

У звіті зазначається, що глобальні приватні статки зростають найшвидшими темпами з 2021 року попри торговельні війни, мита та макроекономічну нестабільність. Загальний обсяг світового приватного багатства у 2025 році досяг $333 трлн.

Гонконг і Сингапур формують нову екосистему для азійського капіталу, тоді як Швейцарія, США та Велика Британія залишаються ключовими центрами для європейських, близькосхідних і латиноамериканських статків, вказують аналітики BCG.

Інфографіка зі звіту Boston Consulting Group Global Wealth Report 2026

«Ми бачимо, як створення багатства, транскордонні потоки капіталу та інвестиційні екосистеми дедалі більше концентруються у невеликій кількості глобально пов’язаних центрів», — заявив керуючий директор і партнер BCG Майкл Каліх, один зі співавторів звіту.

Чому Швейцарія втратила лідерство

Швейцарія утримувала статус найбільшого у світі офшорного фінансового центру десятиліттями, залучаючи капітал завдяки банківській таємниці, політичній нейтральності та розвиненій інфраструктурі управління статками.

Проте після посилення міжнародного тиску на швейцарську банківську таємницю в 2010-х роках і краху Credit Suisse у 2023 році позиції країни послабилися.

Читайте також Швейцарія встановить ліміт на кількість мешканців, у червні проведуть референдум

Водночас стрімке зростання добробуту в Азії та активізація китайського приватного капіталу змінюють глобальний баланс фінансових центрів.

Гонконг як фінансовий хаб відновлювався після кількох років турбулентності — протестів 2019—2020 років, запровадження закону про національну безпеку та пандемійних обмежень, які спровокували відтік іноземного капіталу й кадрів.

Повернення активності на ринку IPO та приплив капіталу з материкового Китаю стали ключовими драйверами нового зростання.

Паралельно глобальний ринок управління приватним капіталом переживає структурні зміни: зростає частка ультразаможних клієнтів із Азії, а традиційні європейські центри втрачають монополію.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.