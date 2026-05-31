0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Швейцарія втратила статус найбільшого у світі центру офшорного капіталу — BCG

Фондовий ринок
17
Гонконг став найбільшим у світі центром офшорного капіталу
Гонконг став найбільшим у світі центром офшорного капіталу
Гонконг у 2025 році став найбільшим у світі центром транскордонного капіталу, випередивши Швейцарію за обсягом офшорних активів. Обсяг активів, розміщених у фінансовому центрі, зріс на 10,7% - до $2,9 трлн.
Про це йдеться у звіті Boston Consulting Group Global Wealth Report 2026.

Що допомогло Гонконгу посилити позиції

Зміцнення позицій Гонконгу пов’язане з припливом капіталу з материкового Китаю та відновленням місцевого фондового ринку, зокрема сегмента IPO.
За прогнозами BCG, до 2030 року розрив між Гонконгом і Швейцарією за обсягом офшорних активів збільшиться майже до $600 млрд.
Читайте також
У звіті зазначається, що глобальні приватні статки зростають найшвидшими темпами з 2021 року попри торговельні війни, мита та макроекономічну нестабільність. Загальний обсяг світового приватного багатства у 2025 році досяг $333 трлн.
Гонконг і Сингапур формують нову екосистему для азійського капіталу, тоді як Швейцарія, США та Велика Британія залишаються ключовими центрами для європейських, близькосхідних і латиноамериканських статків, вказують аналітики BCG.
Інфографіка зі звіту Boston Consulting Group Global Wealth Report 2026
Інфографіка зі звіту Boston Consulting Group Global Wealth Report 2026
«Ми бачимо, як створення багатства, транскордонні потоки капіталу та інвестиційні екосистеми дедалі більше концентруються у невеликій кількості глобально пов’язаних центрів», — заявив керуючий директор і партнер BCG Майкл Каліх, один зі співавторів звіту.

Чому Швейцарія втратила лідерство

Швейцарія утримувала статус найбільшого у світі офшорного фінансового центру десятиліттями, залучаючи капітал завдяки банківській таємниці, політичній нейтральності та розвиненій інфраструктурі управління статками.
Проте після посилення міжнародного тиску на швейцарську банківську таємницю в 2010-х роках і краху Credit Suisse у 2023 році позиції країни послабилися.
Читайте також
Водночас стрімке зростання добробуту в Азії та активізація китайського приватного капіталу змінюють глобальний баланс фінансових центрів.
Гонконг як фінансовий хаб відновлювався після кількох років турбулентності — протестів 2019—2020 років, запровадження закону про національну безпеку та пандемійних обмежень, які спровокували відтік іноземного капіталу й кадрів.
Повернення активності на ринку IPO та приплив капіталу з материкового Китаю стали ключовими драйверами нового зростання.
Паралельно глобальний ринок управління приватним капіталом переживає структурні зміни: зростає частка ультразаможних клієнтів із Азії, а традиційні європейські центри втрачають монополію.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems