Завдяки антиофшорному закону бюджет уже отримав 400 млн грн — Гетманцев Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

Завдяки антиофшорному закону бюджет уже отримав 400 млн грн — Гетманцев

У 2025 році бюджет отримав 400 мільйонів гривень податків завдяки боротьбі з офшорними схемами.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Він заявив, що антиофшорне законодавство вже дає відчутні результати. Йдеться про закон, ухвалений ще у 2020 році. Його мета полягає в тому, щоб унеможливити ухилення від податків через використання офшорів.

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За перші п’ять місяців 2025 року до державного бюджету вже надійшло 400 мільйонів гривень податків, донарахованих у результаті перевірок. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Ще 90 мільйонів гривень компанії сплатили самостійно шляхом подання уточнених розрахунків за минулі періоди. Цей показник теж удвічі вищий за минулорічний.

За словами Гетманцева, в уряді очікують подальшого зростання добровільної сплати податків після перевірок, збільшення випадків досудового врегулювання спорів та зміцнення податкової відповідальності бізнесу.

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«Антиофшорна реформа працює. Україна змінюється — у нас менше агресивних схем, більше прозорості й відповідальності», — підкреслив депутат.

Нагадаємо, у 2021 році уряд затвердив план заходів проти відмивання коштів та виведення грошей до офшорів.

У документі заклали низку заходів, покликаних унеможливити використання офшорів для ухилення від оподаткування. Зокрема, план передбачає:

оновлення українського переліку офшорних зон з урахуванням стандартів ЄС, ОЕСР та Глобального форуму з прозорості;

посилення контролю за виведенням коштів за кордон, особливо з використанням підроблених документів, зокрема інвойсів;

передачу правоохоронцям узагальнених матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов’язані з ухиленням від сплати податків чи легалізацією доходів;

розвиток автоматичного обміну інформацією з податковими органами інших країн відповідно до міжнародного стандарту CRS.

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