Стало відомо, скільки податків українці задекларували з офшорних компаній — Finance.ua

Стало відомо, скільки податків українці задекларували з офшорних компаній
Завершилась перша кампанія звітування щодо контрольованих іноземних компаній (КІК), відомих як офшори. До сплати в бюджет задекларували 1,78 млрд гривень.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
Скільки компаній задекларували
За 2022−2023 роки 11 391 контролер подав 30 057 звітів про 14 116 КІК:
- 11 143 фізичні особи-контролери подали 29 355 звітів про 13 755 КІК;
- 248 — юридичних осіб-контролерів подали 702 звіти про 361 КІК.
Основними країнами реєстрації КІК є:
- Республіка Польща — 25%;
- Велика Британія — 13%;
- Сполучені Штати Америки — 11%;
- Республіка Кіпр — 9%;
- Естонська Республіка — 7%;
- інші країни — 35%.
Скільки податків сплатили
«Законодавче запровадження податкового контролю з використанням інструменту КІК вже принесло перші результати щодо наповнення бюджету», — зазначив Гетманцев.
Він додав, що до сплати в бюджет задекларовано 1,78 млрд гривень з доходів цих структур.
«Успішна кампанія звітування щодо КІК є важливим кроком не лише для повернення національного капіталу, а й сигналом для міжнародних партнерів щодо готовності суспільства, бізнесу, влади до подальшої Євроінтеграції та змін відносин в рамках податкової культури», — підсумував нардеп.
Які звіти та коли подавати
Як пояснює Ain.ua, при відкритті компанії за кордоном фізична особа — резидент України зобов’язана складати та подавати:
- Повідомлення про набуття або припинення участі у КІК. Контрольована особа зобов’язана повідомити податковий орган про безпосереднє/опосередковане набуття або припинення участі в КІК протягом 60 днів з дня набуття або припинення участі в КІК. Зробити це можна через Електронний кабінет платника ДПС в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.
- Щорічний звіт про КІК. Подається одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи. Подати звіт також можливо через Електронний кабінет платника ДПС в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Нагадаємо, за даними YouControl. Market, за другий рік повномасштабної війни українці відкрили рекордну кількість ФОПів за останнє десятиліття — майже 315 тисяч, а кількість новостворених компаній приросла на 60% у порівнянні з показниками у перший рік великої війни.
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