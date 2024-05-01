Стало відомо, скільки податків українці задекларували з офшорних компаній — Finance.ua

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Стало відомо, скільки податків українці задекларували з офшорних компаній

Особисті фінанси
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Стало відомо, скільки податків українці задекларували з офшорних компаній
Стало відомо, скільки податків українці задекларували з офшорних компаній
Завершилась перша кампанія звітування щодо контрольованих іноземних компаній (КІК), відомих як офшори. До сплати в бюджет задекларували 1,78 млрд гривень.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Скільки компаній задекларували

За 2022−2023 роки 11 391 контролер подав 30 057 звітів про 14 116 КІК:
  • 11 143 фізичні особи-контролери подали 29 355 звітів про 13 755 КІК;
  • 248 — юридичних осіб-контролерів подали 702 звіти про 361 КІК.
Основними країнами реєстрації КІК є:
  • Республіка Польща — 25%;
  • Велика Британія — 13%;
  • Сполучені Штати Америки — 11%;
  • Республіка Кіпр — 9%;
  • Естонська Республіка — 7%;
  • інші країни — 35%.

Скільки податків сплатили

«Законодавче запровадження податкового контролю з використанням інструменту КІК вже принесло перші результати щодо наповнення бюджету», — зазначив Гетманцев.
Він додав, що до сплати в бюджет задекларовано 1,78 млрд гривень з доходів цих структур.
«Успішна кампанія звітування щодо КІК є важливим кроком не лише для повернення національного капіталу, а й сигналом для міжнародних партнерів щодо готовності суспільства, бізнесу, влади до подальшої Євроінтеграції та змін відносин в рамках податкової культури», — підсумував нардеп.

Які звіти та коли подавати

Як пояснює Ain.ua, при відкритті компанії за кордоном фізична особа — резидент України зобов’язана складати та подавати:
  1. Повідомлення про набуття або припинення участі у КІК. Контрольована особа зобов’язана повідомити податковий орган про безпосереднє/опосередковане набуття або припинення участі в КІК протягом 60 днів з дня набуття або припинення участі в КІК. Зробити це можна через Електронний кабінет платника ДПС в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.
  2. Щорічний звіт про КІК. Подається одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи. Подати звіт також можливо через Електронний кабінет платника ДПС в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису.
Нагадаємо, за даними YouControl. Market, за другий рік повномасштабної війни українці відкрили рекордну кількість ФОПів за останнє десятиліття — майже 315 тисяч, а кількість новостворених компаній приросла на 60% у порівнянні з показниками у перший рік великої війни.

Зміни для ФОПів у 2024 році 🔍

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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