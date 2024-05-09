Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни — Finance.ua

Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни
Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану.
Відповідну поправку до законопроєкту № 10 168−2 підтримали 232 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.
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Як повідомлялося, 1 травня в Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Разом з декларацією про доходи фізичні особи мали подати звіт про контрольовані іноземні компанії. До сплати в бюджет задекларували 1,78 млрд гривень.
Основними країнами реєстрації КІК є:
- Республіка Польща — 25%;
- Велика Британія — 13%;
- Сполучені Штати Америки — 11%;
- Республіка Кіпр — 9%;
- Естонська Республіка — 7%;
- інші країни — 35%.
У випадку неподання звіту фізособі-контролеру загрожував штраф у розмірі понад 300 тисяч гривень, а за порушення строків його подання — до 151 тисячі гривень.
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