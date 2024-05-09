Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни — Finance.ua

Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни Сьогодні 15:43 — Казна та Політика

Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни

Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану.

Відповідну поправку до законопроєкту № 10 168−2 підтримали 232 депутати, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.

Як повідомлялося, 1 травня в Україні завершилася кампанія декларування доходів громадян за 2023 рік. Разом з декларацією про доходи фізичні особи мали подати звіт про контрольовані іноземні компанії. До сплати в бюджет задекларували 1,78 млрд гривень.

Основними країнами реєстрації КІК є:

Республіка Польща — 25%;

Велика Британія — 13%;

Сполучені Штати Америки — 11%;

Республіка Кіпр — 9%;

Естонська Республіка — 7%;

інші країни — 35%.

У випадку неподання звіту фізособі-контролеру загрожував штраф у розмірі понад 300 тисяч гривень, а за порушення строків його подання — до 151 тисячі гривень.

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