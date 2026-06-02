МЗС планує прискорити видачу паспортів українцям за кордоном

МЗС обіцяє скоротити строки оформлення паспортів
За кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців, а їхнє повернення є стратегічним завданням держави. У Міністерстві закордонних справ обіцяють скоротити строки оформлення паспортів у консульствах.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час виступу у Верховній Раді.
«За нашими даними, навіть не шість, а вісім мільйонів українців перебувають вимушено за кордоном. Для нас це справді стає вже безпековим викликом», — зазначив він.
Уряд працює над поверненням українців

За словами Сибіги, влада планує реалізувати комплекс заходів для повернення громадян в Україну. Водночас міністр визнав, що не всі країни зацікавлені у від’їзді українців.
«Не всі країни зацікавлені в поверненні українців, враховуючи внесок наших громадян у розбудову економік, рівень їхньої кваліфікації та адаптивність. Тому фактично нам ще доведеться боротися за своїх людей, аби вони повернулися», — наголосив очільник МЗС.
Як приклад можливих механізмів повернення він навів досвід Швейцарії. Країна має спеціальну програму підтримки, яка передбачає компенсацію витрат на дорогу та оренду житла після повернення людей на Батьківщину.
Україна вже проводить консультації як з європейськими інституціями, так і з окремими державами щодо фінансової підтримки повернення українців.
«Ми спілкуємося як з європейськими інституціями, так і з конкретними столицями щодо того, як у тому числі матеріально та фінансово підтримати майбутнє або вже теперішнє повернення українців додому», — сказав міністр.

Окремо Сибіга повідомив про намір Міністерства закордонних справ скоротити терміни отримання паспортів у консульствах.
За його словами, наразі 61% консульських послуг стосується оформлення паспортних документів.
«Усунуті перепони з бланками, скорочено термін доставки паспортів. Запровадимо окрему чергу для певних категорій. Особисто читаю скарги щодо черг. Скоротимо час отримання паспорта», — заявив глава МЗС.
Також у міністерстві повідомили, що звернулися до компетентних органів через можливі зловживання в системі електронної черги для отримання паспортів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на голову Державної міграційної служби Наталію Науменко писав, що український уряд розробляє комплексну стратегію репатріації понад 8 мільйонів українців з-за кордону. Спільно із Європейським Союзом вже зараз розробляються механізми, які забезпечать умови для безпечного й комфортного повернення громадян додому.
«Вони всі шукають шляхи, яким чином досить таки м’яко, безболісно розробити програму по поверненню українців в Україну, тому що вони також розуміють, що нам дуже важливо повернути громадян», — зазначала Науменко.
