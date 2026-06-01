Як працюватиме єдиний квиток ЄС для подорожей поїздом по Європі Сьогодні 20:33 — Світ

Як працюватиме єдиний квиток ЄС для подорожей поїздом по Європі

Європейська комісія просуває ініціативу «Одна поїздка, один квиток», спрямовану на уніфікацію бронювання транскордонних залізничних перевезень.

Реформа захистить пасажирів відшкодуванням до 50% у разі затримок, пише euronews.

Що дасть квиток

Новий єдиний квиток дозволить мандрівникам поєднати кілька залізничних поїздок, незалежно від оператора, в одному бронюванні. Це гарантує прозорість, захист, а також всебічні та послідовні права пасажирів протягом усієї подорожі.

У разі затримок пасажири будуть захищені, оскільки оператори будуть зобов’язані пропонувати альтернативні маршрути, допомогу, проживання та компенсацію, наприклад, 25% для затримок від 60 до 119 хвилин та 50% для затримок на 120 хвилин і більше.

Європейська система продажу залізничних квитків часто не дозволяє пасажирам забронювати транскордонну подорож з пункту, А до пункту Б за одну просту операцію.

Які переваги пропонують пасажирам

Пакет має на меті усунути поточну проблему, через яку бронювання транскордонних або багатооператорських залізничних подорожей ускладнене через те, що квитки розподілені по кількох платформах.

Пасажири тепер можуть об’єднувати квитки від різних операторів в один квиток для багатоетапних поїздок. Це спрощує процес бронювання, дозволяючи їм порівнювати варіанти та купувати їх усі одночасно на одному вебсайті, замість використання кількох додатків.

«Вам просто потрібно відкрити свій залізничний додаток, який би він не був, ваш національний додаток чи будь-який інший, знайти потрібний вам пересадковий квиток і купити його одним клацанням миші «, — пояснює Депутат Європарламенту від партії зелених Лєна Шиллінг.

Пошук квитків на різних вебсайтах буде легшим, оскільки залізничні компанії будуть зобов’язані дозволити стороннім платформам продавати свої квитки. Великі постачальники також повинні будуть відображати на своїх сторінках продажу квитків усі доступні залізничні послуги у своїй країні, а не лише свої власні.

Пасажири будуть повністю захищені у разі переривання подорожі. Окрім гарантованої компенсації за загальну затримку, залізнична компанія, відповідальна за переривання, повинна перенаправити пасажирів до кінцевих пунктів призначення без додаткової оплати. Надається допомога, включаючи харчування та напої, а також проживання, якщо потрібна нічліг.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.