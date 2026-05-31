У яких європейських країнах найнижчі ціни на мобільний зв’язок

Мобільний зв’язок у Європі: де найменші та найбільші ціни у 2026 році

У 2026 році ціни на мобільний зв’язок у Європі дуже різняться залежно від країни. В одних державах за 5−10 євро можна отримати хороший пакет інтернету та дзвінків, а в інших навіть базові тарифи обходяться значно дорожче.

Про це свідчать дані Numbeo.

Де в Європі мобільний зв’язок найдешевший у 2026 році

Однією з найдоступніших країн для мобільного зв’язку залишається Польща. Тут пакет із 10 ГБ інтернету у середньому коштує близько 8,62 євро на місяць (приблизно 442 грн).

За словами експертів, причина — висока конкуренція між мобільними операторами, які постійно борються за клієнтів і тримають низькі ціни.

Вигідні тарифи також пропонують в Італії. Після виходу на ринок оператора Iliad Italia ціни суттєво знизилися, а інші компанії були змушені підлаштовуватися під нові умови. Зараз мобільний зв’язок там у середньому коштує від 6 до 15 євро на місяць (308−770 грн).

В Іспанії користувачам часто пропонують великі пакети інтернету — інколи до 50−100 ГБ. Серед популярних бюджетних брендів — Lowi та оператори групи Telefónica. У середньому мобільний тариф тут обходиться у 16,24 євро на місяць (приблизно 833 грн).

У Франції ціни трохи вищі, але все одно доступніші, ніж у Німеччині чи Великій Британії. На ринку активно працюють бюджетні оператори, зокрема Free Mobile. Середня вартість тарифу — близько 19,28 євро щомісяця (990 грн).

У яких країнах Європи найдорожчий зв’язок

Одним із найдорожчих ринків мобільного зв’язку в Європі залишається Німеччина. Стандартний тариф із нормальним пакетом інтернету тут часто коштує 15−25 євро на місяць (770−1 283 грн), а середня ціна пакета з 10 ГБ — 23,47 євро (понад 1 200 грн).

Високі ціни також у Нідерландах — у середньому близько 21,09 євро на місяць (1 082 грн). Експерти пояснюють це високими доходами населення.

Ще дорожчий мобільний зв’язок у Норвегії. Через високі зарплати, складну територію та дорогі послуги середній тариф там коштує приблизно 34 євро на місяць (1 745 грн).

Серед невеликих, але заможних країн Європи найвищі ціни зафіксували у:

Монако — близько 47 євро на місяць (2 412 грн);

Люксембургу — приблизно 26,6 євро (1 365 грн);

Ліхтенштейні — орієнтовно 37,23 євро (1 911 грн).

У Великій Британії окремі мобільні тарифи також можуть коштувати майже 35 євро на місяць (1 796 грн).

