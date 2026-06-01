Біженці у Польщі просять повернути повний доступ до медичного страхування Сьогодні 07:06 — Світ

Після змін у польському законодавстві частина громадян України втратила доступ до повного безкоштовного медичного страхування, яке фінансується Національним фондом охорони здоров’я Польщі (NFZ).

Раніше українці, які перебували в країні після початку повномасштабної війни, могли користуватися медичними послугами на підставі спеціального закону. Нові правила діють із 5 березня 2026 року.

Відтепер повний доступ до державної системи охорони здоров’я мають переважно особи, які офіційно працевлаштовані та сплачують внески до системи соціального страхування ZUS. Для незастрахованих українців медична допомога обмежується переважно екстреними випадками, які становлять загрозу життю або здоров’ю.

Представники українських організацій у Польщі заявляють, що найбільше нові правила вплинули на соціально вразливі категорії населення. Голова Об’єднання українців у Польщі Мирослав Шкорка зазначив, що йдеться насамперед про матерів із дітьми, людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які не мають можливості регулярно сплачувати страхові внески. За його словами, ці люди опинилися поза системою повноцінного медичного забезпечення.

Додатковою проблемою стала необхідність сплати одноразового внеску для приєднання до добровільного медичного страхування. У деяких випадках сума може сягати близько 17 тисяч злотих залежно від періоду відсутності страхування. Українські громадські організації вже звернулися до польської влади з проханням змінити правила та спростити доступ до медичного страхування для біженців, які перебувають у складному становищі.

