У Німеччині кажуть, що криза на Близькому Сході є шансом для внутрішнього туризму

Майже кожен п’ятий турист змінив плани щодо подорожі
Уповноважений уряду Німеччини з питань туризму Крістоф Пльосс допускає, що напружена ситуація у світі, зокрема на Близькому Сході, може позитивно вплинути на німецьку туристичну галузь цього літа.
Про це повідомляє видання Spiegel.

Конфлікт на Близькому Сході вплинув на туристичний сектор

Під час війни в Ірані енергетичні об’єкти, аеропорти та населені райони у країнах Перської затоки зазнали атак. Це сильно зашкодило іміджу цих країн як безпечного місця для туризму та торгівлі.
Крім того, мандрівників бентежать обговорення про загрозу дефіциту авіаційного палива та подорожчання авіаподорожей.
«Наскільки серйозними є наслідки кризи на Близькому Сході для багатьох галузей, настільки ж великі можливості вона відкриває для німецького туризму», — заявив Пльосс в інтерв’ю газетам медіагрупи Funke.
Зокрема, на узбережжях Північного та Балтійського морів він очікує «ще більшого попиту, ніж у попередні роки».

Частина туристів уже змінила плани на подорожі

У репрезентативному опитуванні, проведеному на замовлення постачальника послуг з розрахунків SAP Concur, майже кожен п’ятий опитаний зазначив, що вже скасував або перебронював рейс, або зіткнувся зі скасуванням рейсу з боку авіакомпанії.
Пльосс зазначив, що федеральний уряд вважає туристичну галузь дедалі важливішим стовпом національної економіки Німеччини та оголосив про подальше фінансування.
«Ще цього року ми підтримаємо туристичний бізнес та регіони Німеччини кількома ініціативами, зокрема шляхом гнучкішого регулювання робочого часу та збільшення інвестицій у мережу автомагістралей і залізниць», — розповів Пльосс.
За матеріалами:
Європейська правда
ПодорожіНімеччина
