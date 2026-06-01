У Німеччині кажуть, що криза на Близькому Сході є шансом для внутрішнього туризму

«Наскільки серйозними є наслідки кризи на Близькому Сході для багатьох галузей, настільки ж великі можливості вона відкриває для німецького туризму», — заявив Пльосс в інтерв’ю газетам медіагрупи Funke.
Зокрема, на узбережжях Північного та Балтійського морів він очікує «ще більшого попиту, ніж у попередні роки».
Частина туристів уже змінила плани на подорожі
У репрезентативному опитуванні, проведеному на замовлення постачальника послуг з розрахунків SAP Concur, майже кожен п’ятий опитаний зазначив, що вже скасував або перебронював рейс, або зіткнувся зі скасуванням рейсу з боку авіакомпанії.
Пльосс зазначив, що федеральний уряд вважає туристичну галузь дедалі важливішим стовпом національної економіки Німеччини та оголосив про подальше фінансування.
«Ще цього року ми підтримаємо туристичний бізнес та регіони Німеччини кількома ініціативами, зокрема шляхом гнучкішого регулювання робочого часу та збільшення інвестицій у мережу автомагістралей і залізниць», — розповів Пльосс.